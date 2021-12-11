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NBA》天兵變神兵！麥基超狂雙十 太陽打爆綠衫軍近21戰20勝

2021/12/11 14:07

麥基。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕太陽今迎戰塞爾提克，在布克（Devin Booker）因左大腿傷勢持續缺陣，艾頓（Deandre Ayton）感冒掛免戰牌下，麥基（JaVale McGee）繳出21分、15籃板明星等級數據，率隊終場111：90打爆綠衫軍，近21戰拿下20勝。

綠衫軍次節陷入得分荒，上半場打完嚴重落後18分，雖然綠衫軍第三節試圖力挽狂瀾，一度縮小至12分差，但太陽即時止血，帶著15分差進入末節，最終太陽決勝節一鼓作氣擴大至20分以上領先，絲毫不給對手機會，輕鬆收勝。

麥基（中）。（USA TODAY Sports）

太陽麥基16投9中，還飆進一顆三分，是他14年生涯以來，第11次命中三分球，全場拿下21分、15籃板、2阻攻，保羅（Chris Paul）繳出10分、12助攻，佩恩（Cameron Payne）替補出發砍17分。

綠衫軍吞下3連敗，勝率跌破5成，團隊投籃命中率不到4成，手感低迷，塔圖姆（Jayson Tatum）24分、7籃板，施洛德（Dennis Schroder）貢獻15分、3助攻。

太陽打爆綠衫軍，近21戰拿下20勝。（法新社）

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