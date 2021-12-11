中職》富邦悍將內鬥不斷？ 隊長林哲瑄：團隊滿和諧的！

林哲瑄。（資料照，記者林正堃攝）

〔記者羅志朋／新北報導〕富邦悍將接手義大犀牛5年，不但1座季冠軍都沒有，也從來不曾打進冠台灣大賽，球隊內鬥、派系紛爭、氣氛不和諧、球員態度不佳、個人英雄主義盛行、不注重團隊的問題從未止息，另一支金控球對中信兄弟，8年7度參與台灣大賽，終於在今年奪冠，兩相對照令富邦球迷無語問蒼天。

富邦悍將隊長林哲瑄今天出席在新莊球場的球迷會，當被問道富邦近年最缺乏的元素是什麼，他的答案簡潔明瞭：「最缺乏贏球！」

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林哲瑄說，「我們一直在錯誤中學習，一定會有些紛爭，我覺得球員一直往愈來愈好方向前進，團隊滿和諧的，比賽中大家互相學習，有什麼需要幫忙，大家都互相幫忙，其實都滿好的。」

林哲瑄表示，沒贏球很多東西都會被放大，大家也是努力為球隊爭取最好的成績，從春訓開始努力，練球從早練到晚，「我們也是練最多的嘛，沒有一刻是偷懶的！」

林哲瑄認為，棒球比賽本來就是很困難的運動，我們也是時時刻刻勉勵隊友，努力不要放棄比賽，到最後成績怎樣不知道，盡力去打就好。

本季林哲瑄出賽84場，打擊率2成38為中職生涯最低，另有5轟、23分打點、13盜，外野守備發生7次失誤、守備率0.968也都是生涯最差數據。

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