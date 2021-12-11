晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
體育 棒球 韓職

韓職》自曝旅韓柳賢振是關鍵！ 古巴壞小子喊話奪總冠軍

2021/12/11 15:13

古巴重砲普伊格。（資料照，USA TODAY Sports）

〔體育中心／綜合報導〕古巴重砲普伊格（Yasiel Puig）放棄回大聯盟，明年球季加盟韓職培證英雄隊，他也喊話想幫球隊奪下總冠軍。

普伊格生涯在大聯盟打過7年球，曾在2014年入選明星賽，共累積132轟、415分打點，2成77打擊率，不過後來惹出許多爭議，2019年後離開大聯盟，近2年都在墨西哥聯盟、多明尼加聯盟討生活，對於明年動向，原本想等待大聯盟合約的他，無奈碰上封館，改變主意與培證英雄達成協議，以一年100萬美元合約進軍韓國職棒。

普伊格接受韓媒《體育首爾》採訪透露，他預計在完成簽證等行政手續後，明年春訓期間入境韓國，「能去韓國打球真的很高興，我從韓國球迷那裡收到了上千則信息，覺得自己得到了很多愛，希望能早日前往韓國。」

被問及是如何對韓職產生興趣的？是否受到前隊友柳賢振影響？普伊格表示：「我非常喜歡柳賢振選手，雖然我們母語不同，但是經常一起笑，一起打球的時光真的很有意思，我知道韓國人都很善良，能夠與大家分享對棒球的熱情，真的非常高興。」

在確定加盟培證英雄前，是否看過球隊比賽？普伊格說道：「在經紀人的幫忙下，我有先看了影片，認為這是一支很好的球隊，選手們的表現給人留下了深刻的印象，我認為這支球隊具有奪冠的潛力，我也會為奪冠目標盡最大努力。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
推薦新聞
網友回應
載入中
已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。