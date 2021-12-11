韓職》自曝旅韓柳賢振是關鍵！ 古巴壞小子喊話奪總冠軍

古巴重砲普伊格。（資料照，USA TODAY Sports）

〔體育中心／綜合報導〕古巴重砲普伊格（Yasiel Puig）放棄回大聯盟，明年球季加盟韓職培證英雄隊，他也喊話想幫球隊奪下總冠軍。

普伊格生涯在大聯盟打過7年球，曾在2014年入選明星賽，共累積132轟、415分打點，2成77打擊率，不過後來惹出許多爭議，2019年後離開大聯盟，近2年都在墨西哥聯盟、多明尼加聯盟討生活，對於明年動向，原本想等待大聯盟合約的他，無奈碰上封館，改變主意與培證英雄達成協議，以一年100萬美元合約進軍韓國職棒。

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普伊格接受韓媒《體育首爾》採訪透露，他預計在完成簽證等行政手續後，明年春訓期間入境韓國，「能去韓國打球真的很高興，我從韓國球迷那裡收到了上千則信息，覺得自己得到了很多愛，希望能早日前往韓國。」

被問及是如何對韓職產生興趣的？是否受到前隊友柳賢振影響？普伊格表示：「我非常喜歡柳賢振選手，雖然我們母語不同，但是經常一起笑，一起打球的時光真的很有意思，我知道韓國人都很善良，能夠與大家分享對棒球的熱情，真的非常高興。」

在確定加盟培證英雄前，是否看過球隊比賽？普伊格說道：「在經紀人的幫忙下，我有先看了影片，認為這是一支很好的球隊，選手們的表現給人留下了深刻的印象，我認為這支球隊具有奪冠的潛力，我也會為奪冠目標盡最大努力。」

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