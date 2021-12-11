中職》是否行使FA自由球員權利？陳鴻文仍不願鬆口

陳鴻文。（記者陳志曲攝）

〔記者羅志朋／新北報導〕富邦悍將35歲右投陳鴻文，中職生涯累計年資滿8年，他也確定自己大學已讀滿4年畢業，只要檢附學歷證明即可行使FA自由球員權利，截止日為本週三，只是他仍未鬆口是否行使FA，表示還要與經紀人討論。

原本陳鴻文以為行使FA截止日是明天，經記者告知為週三，他鬆了一口氣，直說多兩天可以思考，還脫口而出喊說，「嚇死了！」笑稱自己讀大學超過4年，「當醫學院在讀。」

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雖多兩天可思考，但陳鴻文表示，還要跟經紀人討論一下，看怎麼做比較好，強調自己把時間和專業花在球場，場外的東西交給經紀公司處理。

陳鴻文認為自己有點年紀了，必須討論出對他和未來最好的結果，先把自己做好最重要，全力備戰明年球季，「提和不提是另外一回事，這是非常專業的問題，我沒辦法去思考這問題，交給專業的經紀人去做會比較好。」

2017年球季結束陳鴻文遭中信兄弟釋出，隨後來到富邦悍將發展，本季先從牛棚出發，後轉任先發，累計出賽41場，其中11場先發，戰績3勝7敗1中繼10救援、防禦率3.15，剛好投100局，相隔6年再度單季投滿百局。

富邦悍將新任領隊林華韋日前喊話，將全力慰留陣中可能行使FA的兩大球星陳鴻文與林益全。陳鴻文感性地說，「在富邦感覺非常好，在這邊打球是一件很自在、開心的事情，球隊給我很多空間，教練也幫我很多。」

過去在中信兄弟時期，陳鴻文曾與丘昌榮共事多年，如今丘昌榮接任富邦悍將總教練，陳鴻文表示，丘哥一直都很好，本來就是很好的教練。

未來不管為哪隊效力，也無論定位為何，陳鴻文認為，先發、中繼、救援角色，球隊要他做什麼就做什麼，球隊需要他做什麼樣的工作就把它做好，目的是在場上投球，不管什麼角色都沒問題。

陳鴻文。（記者陳志曲攝）

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