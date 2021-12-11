晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
體育 棒球 中職

中職》是否行使FA自由球員權利？陳鴻文仍不願鬆口

2021/12/11 15:13

陳鴻文。（記者陳志曲攝）

〔記者羅志朋／新北報導〕富邦悍將35歲右投陳鴻文，中職生涯累計年資滿8年，他也確定自己大學已讀滿4年畢業，只要檢附學歷證明即可行使FA自由球員權利，截止日為本週三，只是他仍未鬆口是否行使FA，表示還要與經紀人討論。

原本陳鴻文以為行使FA截止日是明天，經記者告知為週三，他鬆了一口氣，直說多兩天可以思考，還脫口而出喊說，「嚇死了！」笑稱自己讀大學超過4年，「當醫學院在讀。」

雖多兩天可思考，但陳鴻文表示，還要跟經紀人討論一下，看怎麼做比較好，強調自己把時間和專業花在球場，場外的東西交給經紀公司處理。

陳鴻文認為自己有點年紀了，必須討論出對他和未來最好的結果，先把自己做好最重要，全力備戰明年球季，「提和不提是另外一回事，這是非常專業的問題，我沒辦法去思考這問題，交給專業的經紀人去做會比較好。」

2017年球季結束陳鴻文遭中信兄弟釋出，隨後來到富邦悍將發展，本季先從牛棚出發，後轉任先發，累計出賽41場，其中11場先發，戰績3勝7敗1中繼10救援、防禦率3.15，剛好投100局，相隔6年再度單季投滿百局。

富邦悍將新任領隊林華韋日前喊話，將全力慰留陣中可能行使FA的兩大球星陳鴻文與林益全。陳鴻文感性地說，「在富邦感覺非常好，在這邊打球是一件很自在、開心的事情，球隊給我很多空間，教練也幫我很多。」

過去在中信兄弟時期，陳鴻文曾與丘昌榮共事多年，如今丘昌榮接任富邦悍將總教練，陳鴻文表示，丘哥一直都很好，本來就是很好的教練。

未來不管為哪隊效力，也無論定位為何，陳鴻文認為，先發、中繼、救援角色，球隊要他做什麼就做什麼，球隊需要他做什麼樣的工作就把它做好，目的是在場上投球，不管什麼角色都沒問題。

陳鴻文。（記者陳志曲攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
推薦新聞
網友回應
載入中
已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。