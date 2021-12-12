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陳玟卉力拚個人世錦賽首面獎牌 今日賽事預告與轉播

2021/12/12 06:52

陳玟卉。（資料照，記者林正堃攝）

早安！自由體育為您獻上精彩賽事預告與轉播！

2021年舉重世界錦標賽這週在烏茲別克登場，今年在東京奧運摘下女子64公斤級銅牌的陳玟卉，預計在台灣時間今晚7點登場，她生涯過去未曾在世錦賽奪牌，這次也將瞄準獎牌，記得鎖定轉播為台灣好手加油！

今日NBA有兩場賽事轉播，第一場是勇士對決七六人的比賽，柯瑞（Stephen Curry）目前距離艾倫（Ray Allen）保持的NBA三分球紀錄只差9顆，今天是否有機會締造紀錄呢？第二場則是公牛對決熱火，拉文（Zach LaVine）能否率隊踢館成功呢？不要錯過轉播囉！

舉重世錦賽

19:00 陳玟卉 女子64公斤級 愛爾達體育1台

羽球世錦賽

16:00 世錦賽第一日賽程  愛爾達體育台

NBA

09:30 勇士@七六人 緯來體育、愛爾達體育1台

12:00 公牛@熱火 緯來體育D-LIVE

PLG

14:30 桃園領航猿vs福爾摩沙寶島夢想家

17:00 高雄鋼鐵人vs新竹街口攻城獅

轉播：MOMO綜合台、民視第一台

T1

15:00 台南台鋼獵鷹vs新北中信特攻

17:30 桃園雲豹vs台啤英熊

轉播：愛爾達體育2台、ELEVENSPORTS1

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