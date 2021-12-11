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高中鋁聯》力阻平鎮三連霸！高苑勇奪隊史第3冠

2021/12/11 16:41

高苑擋平鎮三連霸奪第3冠。（學生棒聯提供）

〔體育中心／綜合報導〕高苑工商今在高中聯賽鋁棒組對決平鎮高中爭冠，在謝義城、黃彥博兩名高一投打雙雄帶領下，以4：3勝出，繼101、104學年度後，抱回隊史第三座金盃，阻擋平鎮三連霸。

高苑連兩年與平鎮在冠軍戰對決，平鎮開賽利用觸身球展開攻勢，田明倫、李勛傑接連安打先馳得點，高苑1局下則在2出局後以不死三振上壘，高志誠、簡百廷接連安打，接著平鎮游擊手失誤，黃彥博擊出二壘安打，單局進帳3分。

平鎮在3局上1出局後曾譯威、田明倫安打連發追回1分，高苑先發投手何靖出現觸身球，讓高苑決定換上左投謝義城，雖先出現觸身球，再被胡振利敲出安打，讓平鎮追平比分，不過之後就穩定下來，雙方3：3比數維持到5局結束。

關鍵6局下，高苑2出局後陳柏恒擊出三壘安打站上得分大門口，再靠黃彥博安打打下超前分，就以這一分差獲勝，自93學年度分成木棒、鋁棒組後，高苑拿下第三座金盃。

高苑總教練李來發直呼：「真的不簡單！這批選手身材沒有特別突出，但很想贏球，難能可貴。」他說，接替先發投手的謝義城很重要，他球速雖然不快，但投球技巧不錯，未來可以期待。

高苑第七棒黃彥博單場3支3，包辦3分打點也很犀利，獲得MVP大獎，李來發說，他腳程快，打擊有力道，兩好球後不容易被三振，能打得到球，這次表現也很關鍵。

平鎮高中不敵高苑無緣三連霸。（學生棒聯提供）

冠軍戰由高苑工商勝出奪下金盃。（學生棒聯提供）

謝義城、黃彥博建功助球隊奪冠。（學生棒聯提供）

【團體獎】
第一名：高雄市高苑工商
第二名：桃園市平鎮高中
第三名：花蓮縣玉里高中
第四名：新北市穀保家商
第五名：臺北市大理高中
第六名：臺東縣東大體中
第七名：臺北市稻江高商
第八名：高雄市三民高中

【個人獎】
最佳總教練：高苑工商李來發
最佳教練：高苑工商謝豐駿
最佳教練：高苑工商石弘傑
打擊獎第一名：平鎮高中#4田明倫（打擊率：0.63）
打擊獎第二名：平鎮高中#14胡振利（打擊率：0.53）
打擊獎第三名：高苑工商#5黃彥博（打擊率：0.53）
打點獎：高苑工商#5黃彥博（打點：10）
投手獎：高苑工商#21謝義城（3勝）
MVP：高苑工商#21黃彥博
全壘打獎：平鎮高中#7許庭綸（2支3打點）

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