企排》台電男排擊敗美津濃收9連勝 台中太陽神直落三勝桃園台產

台電男排擊敗美津濃收開季9連勝。（排協提供）

〔記者粘藐云／綜合報導〕企業17年甲級男女排球聯賽今在台灣體大體育館進行第7週賽事，首場由屏東台電對戰雲林美津濃，兩隊各有舉球員戴儒謙、主攻手甘明修等主將缺陣，美津濃主攻手洪榮發一度在第三局燃起反撲烈焰，但第4局出現過多失誤，關鍵時刻屏東台電經驗更勝一籌，終場屏東台電以3：1（25：21、25：18、23：25、25：18）奪開季9連勝。

此役台電先發舉球員戴儒謙缺陣，替補黃宇晨配球調度表現不俗，陣中主攻手黃正良、許紋誠分別在二號位及四號位強攻，展現衛冕軍強勁火力；雲林美津濃雖有張祐晨、温逸凱在前後排建樹，但屏東台電祭出三人攔網應戰，前兩局由屏東台電2：0搶先聽牌。

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第3局雲林美津濃吹起反攻號角，主攻手洪榮發一肩扛起得分重責，在二號位突破雙人攔網一球一分，又有連續發球得分進帳，率隊強勢延長戰線；但無奈第4局熄火，加上屏東台電劉鴻敏在前排無情重扣，又有蔡沛彰快攻助陣，終場屏東台電以3：1拿下勝利。

屏東台電舉球員黃宇晨本場頂替戴儒謙先發，他表示，學長應試B級裁判缺陣，第5週就接收到教練指派擔任先發的指示，但仍以平常心應對，因為陣中學長們實力堅強，只要確保自己表現不要落差太大，團隊就能穩定發揮。

台電劉鴻敏。（排協提供）

台電黃宇晨。（排協提供）

另外一戰，由台中太陽神對戰桃園台產隼鷹，台中太陽神複製兩隊上次交手直落三劇本，延續主場連勝氣勢，終場以3：0（25：21、25：17、35：33）擊退桃園台產。

在陣中有「太陽神盾」封號的自由球員簡偉倫，不論是開場後空翻或飛身撲救都能帶動現場氣氛，他表示：「排球可以打得非常有態度，盡力但會考量自身安全，運動員生涯非常重要。」

簡偉倫本季重磅回歸也創造不少話題，前幾週曾因開幕戰腿部傷勢短暫休養，他謙虛表示，自己技術狀況尚未完全恢復水準，但仍希望藉由自己的拼勁，「打出有生命的球。」

台中太陽神主場拿下勝利。（排協提供）

台中太陽神主場耶誕節活動。（排協提供）

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