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T1》中信特攻未來靠他們！阿巴西、林秉聖攜手率隊奪隊史首勝

2021/12/11 17:24

新北中信特攻拿下隊史首勝。（記者陳志曲攝）

〔記者林岳甫／新北報導〕連兩場在主場新莊體育館吞敗，中信特攻今日靠著新勢力阿巴西、林秉聖攜手攻下39分，並在末節擋住對手反撲，以85：77氣走桃園雲豹，收下隊史在T1聯盟首勝。

特攻上週在主場分別不敵台啤英熊、高雄全家海神，今日又在主場續戰，更推出「勝誕主題週」，唯一目標就是奪下隊史首勝。

特攻洋將伊布因身體不適缺陣，總教練李逸驊大膽讓讓21歲、203公分的譚傑龍先發，而他們在上半場就靠著阿巴西11分、林秉聖9分及馬龍10分，取得50：31大幅領先。

特攻第三節大當機僅拿14分，且雲豹末節打出凶猛反撲，亞洲外援狄安森、盧捷閔連飆三分球，一度追至71：71平手，而阿巴西、林秉聖成為贏球關鍵人物，兩人在關鍵時刻的攻守都有貢獻，其中阿巴西在1分24秒雙手灌籃，助隊保有6分領先，地主最終驚險把勝利放入口袋。

新北中信特攻阿巴西（中）切入拋投。（記者陳志曲攝）

新北中信特攻阿巴西雙手爆扣。（記者陳志曲攝）

北中信特攻林秉聖（左）後仰跳投。（記者陳志曲攝）

新北中信特攻拿下隊史首勝。（記者陳志曲攝）

阿巴西進帳全隊最高22分、13籃板，聯盟抄截王林秉聖17分、6籃板及5抄截，洋將馬龍13分、10籃板，而生涯首度先發上陣的譚傑龍7分進帳，又外帶8助攻、11籃板，意外成為進攻發動機，呂濟而14分進帳。

首次在例行賽亮相的雲豹，本土僅鄭瑋攻下17分，洋將歐頓12分、28籃板，米特羅維奇12分、10籃板，狄安森17分、15籃板，但他們團隊命中率連30％都不到，隊史首戰只能吞敗收場。

桃園雲豹鄭瑋三分跳投。（記者陳志曲攝）

桃園雲豹狄安森握拳歡呼。（記者陳志曲攝）

桃園雲豹米特羅維奇（中）進攻籃框遭對手封阻。（記者陳志曲攝）

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