中職》被小朋友問「什麼時候是生涯巔峰？」林益全幽默回答

林益全（左5）出席新竹縣喜閱節暨台灣閱讀節頒獎典禮。（球芽基金提供）

〔記者徐正揚／綜合報導〕球芽基金受到台積電「棒助小英雄」計畫的支持，今年在新竹縣五所國小推廣閱讀成效卓著，今天在新竹縣喜閱節暨台灣閱讀節進行頒獎典禮，邀請富邦悍將球星林益全擔任頒獎嘉賓。

林益全在閱讀講座分享自身經驗，笑稱國小時成績不錯是「文武雙全」，到國、高中後課業繁重的確面臨困境，但從來沒有放棄，仍不斷持續進修學習，勉勵小朋友能持續努力保持好成績。

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林益全也提到，即使成為很會打棒球的選手，也會遇到記者採訪，把採訪的內容說好都是一門學問，而透過閱讀與學習都能讓溝通更加順暢，希望小朋友都能跟他一樣，保持不斷閱讀與學習的習慣。

在開放提問時間，林益全被小朋友問到「什麼時候是你生涯的巔峰呢？」他幽默地回答「我一直在巔峰啊，巔峰十多年了！」讓現場笑聲不斷，他還表示，不僅已經完成碩士學位，未來若有機會仍想繼續進修。

球芽基金在新竹縣投入服務第一年成效卓著，目前已完成五間學校棒球閱讀角的設置，並策畫「棒球主題書展」正在新竹縣公共圖書館展出中，同時也設置獎學金與閱讀獎金勉勵品學兼優、喜歡閱讀的小朋友。

林益全（後排左）在新竹縣喜閱節暨台灣閱讀節閱讀講座分享自身經驗。（球芽基金提供）

林益全（中）在新竹縣喜閱節暨台灣閱讀節閱讀講座分享自身經驗。（球芽基金提供）

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