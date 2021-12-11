PLG》夢想家主場吞敗寫2尷尬紀錄 主帥嘆：命中率執教生涯最差

新北國王楊敬敏。（新北國王提供）

〔記者粘藐云／綜合報導〕P.LEAGUE+新成軍的新北國王今前往福爾摩沙台新夢想家主場踢館，此仗吸引3000名球迷進場觀戰。國王今全隊在防守上成功壓制對手，讓夢想家第3節只拿5分、全場64分，雙雙刷新聯盟最低紀錄，終場就以84：64輕取對手，收下隊史首勝。

夢想家和國王今首節雙方有來有往，但第2節國王拉出一波13：2攻勢，成功甩開對手糾纏，取得雙位數領先。第3節夢想家進攻徹底熄火，單節只拿5分，寫下聯盟史上單節最低得分紀錄，原本紀錄為新竹街口攻成獅的11分。

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夢想家第3節後徹底崩盤，讓對手取得最多26分的領先，只能眼看國王帶走勝利。

國王一哥楊敬敏今繳出全隊最高28分、10籃板，洋將湯瑪士則是挹注14分、28籃板，籃板數也寫下聯盟單場新高。

對於能把對手限制住，單節只拿5分，國王總教練萊恩先讚賞子弟兵們的表現，「能讓對手單節只拿5分，需要很多努力，當然也有一部分幸運成分在。」他提到，球隊在防守上不斷破壞對手傳球路徑，讓攻勢無法串連也是重點。

對手命中率低，相對籃板機會也多，今天湯瑪士抓下28個籃板，締造聯盟新猷，萊恩開玩笑說，未來會要求他單場30個籃板。

夢想家今團隊命中率僅24.4%，洋將利多攻下全隊最高20分、10籃板，吉爾貝克挹注18分、11籃板。本季主場首戰吞下敗仗，還寫下難堪紀錄，夢想家主帥朱利爾斯表示，不得不承認國王今天表現很好，但子弟兵此戰手感也確實不理想，上半場雖然有把握投籃機會，但下半場專注力下降，才會發生單節5分的情況，而這是他執教生涯看過最差的命中率。

新北國王楊敬敏。（新北國王提供）

今夢想家主場湧入3000名球迷進場觀戰。（台新夢想家提供）

國王湯瑪士和夢想家吉爾貝克卡位。（台新夢想家提供）

新北國王湯瑪士。（新北國王提供）

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