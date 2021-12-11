MLB》雙城教練團添成員 前獅隊洋投、韓裔美籍崔賢入閣

崔賢將擔任雙城捕手與一壘教練。（取自推特）

〔記者林宥辰／綜合報導〕雙城隊教練團在休賽季期間微幅改組，聘用韓裔美籍的崔賢擔任捕手與一壘教練，且將小聯盟執教超過10個賽季的雷米茲（Luis Ramirez）升任為大聯盟層級投手助理教練，雷米茲1999年曾效力統一獅隊，官網提及他球員時代曾來台打球。

雷米茲現年48歲，球員生涯僅短暫在洋基隊小聯盟體系出賽過，之後就轉戰家鄉的委內瑞拉聯盟及美國獨立聯盟，1999年短暫來台，出賽15場當中拿下5次救援成功、防禦率3.42，隔年未續約返回美國獨聯效力，近10多年的教練生涯則都待在雙城小聯盟體系。

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雷米茲（左）曾來台效力統一。（取自Twins Daily）

雙城總管佛威（Derek Falvey）說：「雷米茲在我們的團隊奮鬥史是很棒的故事，他有10多年小聯盟體系工作經驗，和我們體系出身的投手關係甚佳。」佛威認為，拔擢雷米茲對團隊將是大大加分。

韓裔美籍的崔賢（Hank Conger）去年32歲之齡就因傷退役並在韓職擔任教練職，這次受到雙城隊延攬，是他首度以教練身分回歸美職體系。崔賢說：「和總管及總教練聊過之後，最令我印象深刻的是，這個團隊對於教練的工作沒有界限之分，每個人都能提出意見且幫助彼此，大家都是很棒的工作夥伴。」

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