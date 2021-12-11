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體育 籃球 PLG

PLG》逾7000名球迷進場力挺攻城獅 無奈擋不住辛特力吞敗

2021/12/11 21:28

攻城獅高國豪。（新竹街口攻城獅提供）

〔記者粘藐云／綜合報導〕新竹攻城獅今在主場迎戰衛冕軍富邦勇士，吸引7207名球迷進場力挺，不過擋不住上季總冠軍戰MVP辛特力，讓他豪取33分、17籃板，最終攻城獅以87：98不敵勇士。

攻城獅主場吸引超過7000名球迷進場。（新竹街口攻城獅提供）

攻城獅本季改造主場，斥資1500萬購買全新LED大螢幕，搭配600萬音響，希望給球迷更好的觀賽體驗。今天碰上衛冕軍勇士，攻城獅也一路和對手纏鬥，226公分的中鋒辛巴攻下全隊最高20分、23籃板，高國豪挹注15分，但決勝節擋不住辛特力火力，只能將勝利拱手讓出。

不過，今天勇士雙洋將排出塞瑟夫和辛特力，無緣看到230公分的德古拉對決辛巴，對此，勇士總教練許晉哲解釋，自己不喜歡在贏球後改變下一場的陣容，無論洋將或是本土都一樣。勇士辛特力今攻下33分、17籃板，後衛林書緯進帳次高18分。

值得一提的是，塞瑟夫今為了扛住辛巴，在第3節就吞6犯離場，改由原本有傷的曾祥鈞替補上陣，許晉哲透露，曾祥鈞自行請纓上陣，幫了球隊很多，他和辛特力都是球隊贏球關鍵。

辛巴和塞瑟夫對抗。（新竹街口攻城獅提供）

林書緯。（富邦勇士提供）

辛特力。（富邦勇士提供）

攻城獅辛巴。（新竹街口攻城獅提供）

攻城獅高國豪。（新竹街口攻城獅提供）

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