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T1》蘇文儒登錄高雄海神開幕戰那刻 「小娟姐」默默掉了眼淚

2021/12/11 21:50

高雄全家海神隊義守校友回娘家。（高雄全家海神隊提供）

〔體育中心／綜合報導〕T1 職業籃球聯盟元年例行賽如火如荼展開，高雄全家海神職業籃球隊3位義守大學校友吳怡斌、呂威霆、蘇文儒，把握連兩周征戰客場後難得休兵，10日抽空返校受到球迷熱烈歡迎，同時也為正在母校拚佳績的義守籃球隊助陣，勉勵所有學弟，築夢踏實。

呂威霆在「小娟姊」謝玉娟麾下作戰達6年，坦言進職籃後得調整心態，以往能打好打滿，如今踏上更高殿堂各方面得再下功夫，「上場時間有限，要非常把握時間，才能有越來越多機會。」

近幾場板凳出發表現亮眼的「Leo」蘇文儒，將小娟姊曾勉勵他的一句話「越努力，越幸運」當座右銘，他同意呂威霆的看法，職業強度特別身體對抗性強，這段期間球場觀念收穫甚豐。

蘇文儒鼓勵學弟享受現在，打出自己獨特的球風，他說：「上了場就不要害怕，勇敢去做，如果未來也想繼續往上打，一定要更積極努力加強自己。」

「當蘇文儒開幕戰登錄時，我默默的掉了眼淚⋯⋯笑著掉淚。」謝玉娟相信蘇文儒無論身處，在任何艱困的情況下，都能用正面積極的態度面對問題，不見得能得分，但卻能帶動更多人得分，雖是苦工卻一點都不苦。

「小天使姐姐」謝玉娟帶人帶心，見證3位子弟兵挑戰國內職籃最高殿堂，感動之餘，期勉義守學長作學弟榜樣，謙受益、滿招損，等待機會，勇敢翱翔，「當大家對你不夠肯定，不夠有信心時，請抬起頭挺起胸，努力準備好自己，越努力越幸運！彎下腰好好準備，等待機會，未來會是你們的。」

高雄全家海神隊義守校友與學弟合影。（高雄全家海神隊提供）

高雄全家海神隊蘇文儒為球迷簽名。（高雄全家海神隊提供）

高雄全家海神隊受到義守大學球迷熱烈歡迎。（高雄全家海神隊提供）

高雄全家海神隊義守校友回娘家。（高雄全家海神隊提供）

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