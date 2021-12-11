羽球》超級達克盃盛大開打 富暘女團奪下二連霸

DAIKIN2021超級達克盃今日於臺北體育館火熱開戰。（官方提供）

〔體育中心／綜合報導〕「DAIKIN 2021超級達克盃 全國羽球錦標賽」今起至18日於台北體育館盛大展開，本場賽事組別多元，橫跨企業組、社會組及學生組，共吸引2500名熱血的羽球迷齊聚較勁，賽事現場採用最高規格舉辦，設置專業級比賽地墊、線審、電子計分及網路直播等服務，讓選手彷彿置身於國際賽場上，就連美女主播卓君澤，一早也來參與這場羽球盛事，讓現場星光閃閃。

本次DAIKIN超級達克盃團體賽制採三點雙打，每點單局21分不加分，三點總和較高者勝。開賽首日由企業推廣組、社會男子甲組、乙組以及社會女子組團體賽打頭陣，其中備受注目的企業推廣組，包含和泰大金、優乃克、康軒文教、澳根尼橄欖油、臺北捷運、TSUBASA等知名企業都不缺席，最終冠軍戰由台南北安羽球會館以50:40擊敗沛傑羽球學院成功奪冠。

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賽後，北安會館館長倪韶君表示，球館非常鼓勵大家加入羽球運動，因此號召員工報名組隊，對於今年首度參賽就奪下冠軍，坦言幸運成份居多，因為對手都很優秀、實力堅強，還提到比賽環境非常好，預賽就有線審，鋪上地墊更讓整場賽事規格提升不少，明年還想再來挑戰二連霸。

社會男子甲組團體決賽，則由來玩的隊對上澳根尼A，第一點雙方互不相讓，由來玩的隊以21:19暫居上風；第二點、第三點來玩的隊打出氣勢，最終以總分63:48贏得社男甲團體冠軍。幫助隊伍奪下冠軍的賴育淇表示，一開始是帶著想流流汗、玩樂的心態來比賽，沒想到可以順利奪冠，隊友們也有一段時間沒有打比賽了，雖然在學校教球時還是會跟學生打球練習，但上場比賽的氛圍就很不一樣，此外，也很感謝親友們前來加油打氣，見證這光榮時刻。

社會女子組由去年奪冠的富暘完成二連霸，本屆富暘派出的三組選手皆拿出超高水準表現，以21:7、21:7、21:15，總分63:29贏得勝利，賽後隊員們表示，沒想到今年可以再度封后，而這屆冠軍獎品豐富，每人皆可拿到球拍、吉祥物以及冠軍獎牌，富暘女團難掩大豐收的喜悅，直說明年會再報名，挑戰三連霸的里程碑。

DAIKIN超級達克盃賽程激烈，明日企業一般組即將展開決賽，17日、18日更將進行話題性十足的企業專業組賽事，由中租、土銀、合庫、亞柏四大球團領軍開戰！本屆精彩且盛大的超級達克盃，歡迎球迷朋友們進場支持、共襄盛舉！未能到場的觀眾們除了透過即時比分關注每一場的最新賽況（https://tinyurl.com/y56ng69p），達克運動也全程提供3面場地網路直播（https://reurl.cc/Q9G6X0），快來感受羽球的熱血氣氛，一起關注這場年底羽球賽事鉅獻，為選手們加油！

社會女子組由去年奪冠的富暘完成二連霸。（官方提供）

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