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世錦賽》「舉重女神」郭婞淳挺舉、總和金牌入袋 生涯10金創紀錄

2021/12/11 23:42

郭婞淳挺舉130公斤、總和230公斤本屆抱回2金、1銀。（資料照，特派記者林正堃攝）

〔記者林岳甫／綜合報導〕「舉重女神」郭婞淳今日在2021年世界錦標賽女子59公斤級，抓舉100公斤拿銀牌，再來挺舉130公斤、總和230公斤技壓群雌，本屆抱回2金、1銀，迄今她在世錦賽連4屆收下總和金牌，增添明年拚亞運2連霸的信心。

郭婞淳2017年奪58公斤級總和金牌，但2018年更改量級後，郭婞淳同年及2019年順利拿到59公斤級總和金牌，本屆將尋求女子59公斤級總和3連霸。

東京奧運奪金的郭婞淳，雖保有抓舉110公斤、挺舉140公斤、總和247公斤的3項世界紀錄，但本屆世錦賽以不受傷為前提，同時也要透過大賽瞭解各國好手的狀況。

郭婞淳抓舉開把重量原為95公斤，她把重量加到97公斤，登場後一鼓作氣舉起，第二把升至100公斤快意舉起，最後一把增加至102公斤失敗，以100公斤不敵21歲烏克蘭選手漢柯爾（Mariia Hanhur）的101公斤，抓舉收下銀牌。

即使沒辦法先拿金牌，郭婞淳進到最擅長挺舉項目就有機會討回顏面，開把125公斤技壓群雌，她上場後順利舉起，且哥倫比亞選手艾瓦瑞茲最後一把挑戰127公斤成功，但郭婞淳在第二把舉起128公斤，提前篤定挺舉、總和金牌到手，她最後一把挑戰130公斤又成功。

郭婞淳從2013年開啟征戰世錦賽旅程，本屆收下2金、1銀，生涯累積10金、5銀、2銅，超越陳瑞蓮的9金紀錄，成為台灣在世錦賽最多金女將。

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