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郭婞淳舉重世錦賽奪2金1銀 總和締造4連霸

2021/12/12 00:15

〔中央社〕東京奧運金牌得主、「舉重女神」郭婞淳今天在世界舉重錦標賽女子59公斤級，以抓舉100公斤奪銀、挺舉130公斤與總和230公斤摘下雙金，而總和則是寫下4連霸。

2021世界舉重錦標賽今年在烏茲別克舉行，也是東京奧運結束後，首場大型舉重國際賽事，而郭婞淳也是59公斤量級3項世界紀錄保持人，她自2017年美國安那罕世錦賽起，連4屆總和都順利拿下金牌。

舉重世錦賽每量級都有3面獎牌，分別是抓舉、挺舉與總和，而包含今年在內，她在世錦賽生涯累計共拿下10金、5銀、2銅，金牌數也超越前奧運國手陳瑞蓮所累計的9金，躍升為台灣之最，唯一遺憾是，她從未在單一屆世錦賽包攬3金，締造完全制霸的紀錄。

出征世錦賽前，郭婞淳曾透露這次比賽旨在調整，並不會刻意追求突破世界紀錄，也盼藉由這次比賽機會，觀察各國年輕小將。

郭婞淳今天抓舉以97公斤開把，也是A組10名參賽選手當中最重，她首次試舉輕鬆撐起槓鈴後，第2把則調升至100公斤，同樣輕鬆完成，可惜最後一把她挑戰102公斤失利，讓她在抓舉項目以1公斤之差屈居銀牌，金牌則由烏克蘭小將韓荷爾（Mariia Hanhur）拿下。

轉戰拿手挺舉，郭婞淳開把就以125公斤領先群雌，壓軸登場的她輕鬆撐起槓鈴，總和也躍居領先，第2把她再將重量提升至128公斤，依舊輕鬆克服，這一把完成後，她已提前確定拿下抓舉與總和金牌。

最後一次試舉，郭婞淳則再戰130公斤，這回她同樣順利過關，成功把完賽成績向上推升，總和也達到230公斤，讓她包辦挺舉與總和雙金。（編輯：徐崇哲）1101211

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