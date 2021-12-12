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NBA》鵜鶘怪物狀元傷勢退步！ 尚無回歸時間表

2021/12/12 07:28

Z.威廉森回歸時間又得往後延。（資料照）

〔體育中心／綜合報導〕鵜鶘「怪物狀元」Z.威廉森（Zion Williamson）因傷導致本季尚未上場，今天鵜鶘更宣布，由於他的骨頭復原狀況不佳，因此復出時間將再度延後，且沒有時間表。

Z.威廉森（Zion Williamson）在休賽季時因為右腳骨折動刀，原先看似復原進度良好，有機會在今年亮相，不過近期卻傳出他的右腳有痠痛的現象，今天鵜鶘也宣布，由於他右腳不斷有痠痛的狀況發生，球團在為他進行醫學成像檢查後發現，他右腳第五蹠骨恢復狀況有所退步，因此球團將會減少他的練習量來幫助他復原。

Z.威廉森雖然從青少年時代就頂著「怪物」的光環一路成為2019年選秀會上的狀元，但在進入職業後他的健康狀況就一直不慎理想，首季因為半月板撕裂與疫情導致僅打24場球，第二季他入選明星賽，但也只打61場比賽，目前他生涯前三季合計打了85場球，但已缺席87場比賽，而且這個缺席紀錄現在還會因為他的回歸延後而繼續往上增加。

Z.威廉森上個賽季出賽61場，平均33.2分鐘可以拿下27.0分、7.2籃板與3.7助攻，生涯85場平均也有25.7分、7.0籃板與3.2助攻的表現，但倘若他無法健康出賽，那麼場上表現再好也都無濟於事。

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