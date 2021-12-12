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U18女壘世界盃》台灣遭美國提前扣倒！ 明金牌戰拚甜蜜復仇

2021/12/12 07:46

台灣今預賽最後一戰，遭美國以9：2六局提前扣倒，明日雙方將於金牌戰再度交鋒，台灣力拚甜蜜復仇。（取自WBSC官網）

〔體育中心／綜合報導〕U18女子壘球世界盃賽事邁入尾聲，台灣今預賽最後一戰，遭強權美國以9：2六局提前扣倒，吞下預賽唯一一敗，明日雙方將於金牌戰再度交鋒，台灣力拚甜蜜復仇。

本屆U18共8隊參賽，預賽採取單循環制，依照戰績排名，決定明日冠軍賽與季軍賽的對戰組合，台灣預賽連連告捷，贏下哥倫比亞、波多黎各、荷蘭、墨西哥、秘魯、捷克豪取6連勝，提前晉級金牌戰，今碰上預賽也是不敗之身美國，等同於冠軍戰前哨戰。

台灣首局就攻佔滿壘，靠4棒葉貴萍敲安換回2分，可惜後面棒次未能繼續上壘製造大局，美國3下展開反撲，藉台灣失誤加上連續安打攻下3分，一舉超前。

美國3、4半局又各得1分，6下灌進4分大局，提前以9：2扣倒台灣，預賽強勢摘下7連勝，同時打破台灣不敗金身，美國打線攻勢凌厲，團隊敲出13安，先發投手Raelin Chaffin6局失2分拿下勝投。

台灣自首局攻下2分後，2到6局只擠出一支安打，打線熄火加上3次守備失誤成為吞敗關鍵。明日台灣將與美國於金牌戰再度交手，就看台灣女將能否甜蜜復仇奪下金牌。

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