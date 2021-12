NBA》R.傑克森致命長射！ 快艇力退魔術收獲3連勝（影音）

R.傑克森2.2秒致命長射,幫助球隊2分險勝魔術。(美聯社)

〔體育中心/綜合報導〕快艇今日在主場迎戰魔術,靠著R.傑克森(Reggie Jackson)在終場前2.2秒的致勝長射,以106:104擊敗對手,收下3連勝。

快艇主將P.喬治(Paul George)因為右手肘挫傷連續兩戰沒辦法上場,小將曼恩(Terance Mann)頂替先發繳出16分9籃板的數據,外線更是彈無虛發,單場4投4中表現優異。

請繼續往下閱讀...

魔術雖然戰績不佳但此役他們也依舊展現頑強拚勁,雙方前兩節打完快艇以49:44領先5分,第三節魔術一度反超比數,但快艇在曼恩單節單節3顆三分的火力支援下,依舊以3分領先進入決勝節。

第四節兩隊一直維持在兩個球權的差距,且兩隊也互有領先,在比賽時間剩下23.6秒時,C.安東尼(Cole Anthony)飆進一記三分幫助魔術以104:104板平戰局,也迫使快艇叫出暫停,暫停過後由R.傑克森操刀最後一擊,他在經過盤球後於外線前一步45度角20呎長射,球應聲入網讓快艇取得2分領先,接著魔術洛斯(Terrence Ross)超前三分未進,終場快艇就以2分差險勝。

"REGGIE JACKSON, ARE YOU READY FOR YOUR CLOSE-UP?"



Reggie wins it for the @LAClippers. pic.twitter.com/XGmZK24raV