NBA》R.傑克森致命長射！ 快艇力退魔術收獲3連勝（影音）

R.傑克森2.2秒致命長射，幫助球隊2分險勝魔術。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕快艇今日在主場迎戰魔術，靠著R.傑克森（Reggie Jackson）在終場前2.2秒的致勝長射，以106：104擊敗對手，收下3連勝。

快艇主將P.喬治（Paul George）因為右手肘挫傷連續兩戰沒辦法上場，小將曼恩（Terance Mann）頂替先發繳出16分9籃板的數據，外線更是彈無虛發，單場4投4中表現優異。

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魔術雖然戰績不佳但此役他們也依舊展現頑強拚勁，雙方前兩節打完快艇以49：44領先5分，第三節魔術一度反超比數，但快艇在曼恩單節單節3顆三分的火力支援下，依舊以3分領先進入決勝節。

第四節兩隊一直維持在兩個球權的差距，且兩隊也互有領先，在比賽時間剩下23.6秒時，C.安東尼（Cole Anthony）飆進一記三分幫助魔術以104：104板平戰局，也迫使快艇叫出暫停，暫停過後由R.傑克森操刀最後一擊，他在經過盤球後於外線前一步45度角20呎長射，球應聲入網讓快艇取得2分領先，接著魔術洛斯（Terrence Ross）超前三分未進，終場快艇就以2分差險勝。

"REGGIE JACKSON, ARE YOU READY FOR YOUR CLOSE-UP?"



Reggie wins it for the @LAClippers. pic.twitter.com/XGmZK24raV — NBA （@NBA） December 11, 2021

R.傑克森今天上場32分鐘拿下全場最高的25分，在第四節末他一共拿下9分，是球隊能夠保持領先的關鍵，最終他也投進關鍵致勝球。賽後他受訪時表示，「這座場館，這個球團，我的隊友，我的教練給了我全部的自信。」

除了R.傑克森外，肯納德投進7記三分，拿下23分是全隊次高，曼恩16分9籃板、替補上場的4人也都有分數進帳；魔術方面C.安東尼23分6籃板、菜鳥華格納（Franz Wager）拿下20分3籃板3助攻，替補的洛斯靠著罰球13罰全進，合計砍下22分。

魔術菜鳥華格納拿下20分。（美聯社）

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