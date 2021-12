NBA》前役絕殺對手 庫茲馬今卻觸發健康安全協議無法出賽

庫茲馬。(資料照,美聯社)

〔體育中心/綜合報導〕巫師前鋒庫茲馬(Kyle Kuzma)前役扮演球隊致勝功臣,在延長賽剩下0.6秒飆進底角三分球,幫助球隊3分差擊退對手。不過,今天他卻傳出觸發健康與安全協議,將缺席對戰爵士的比賽。

庫茲馬雖然才剛上演絕殺,不過後續爭議接踵而來,他昨天剛被聯盟調查發現,他在投進三分後對球迷比出不雅手勢,遭聯盟罰鍰15000元美金,今又爆出觸發協議的壞消息,但球隊並未透露是否染疫,目前復出時間仍未定。

The shit you don’t see on tv! pic.twitter.com/93xThDoRGJ