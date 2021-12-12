NBA》前役絕殺對手 庫茲馬今卻觸發健康安全協議無法出賽

庫茲馬。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕巫師前鋒庫茲馬（Kyle Kuzma）前役扮演球隊致勝功臣，在延長賽剩下0.6秒飆進底角三分球，幫助球隊3分差擊退對手。不過，今天他卻傳出觸發健康與安全協議，將缺席對戰爵士的比賽。

庫茲馬雖然才剛上演絕殺，不過後續爭議接踵而來，他昨天剛被聯盟調查發現，他在投進三分後對球迷比出不雅手勢，遭聯盟罰鍰15000元美金，今又爆出觸發協議的壞消息，但球隊並未透露是否染疫，目前復出時間仍未定。

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The shit you don’t see on tv! pic.twitter.com/93xThDoRGJ — Jason Tartick （@Jason_Tartick） December 9, 2021

庫茲馬本季從湖人交易至巫師打出脫胎換骨的表現，場均可以貢獻13.4分、8.3籃板、2.9助攻，並多次在決勝節跳出成為贏球英雄，這也將是他本季首度缺陣。

巫師開季近況火燙，一度衝上東部龍頭，但近期卻面臨低潮，近4場輸了3場比賽，目前戰績15勝11敗位居東部第5，在少了庫茲馬的情況下，球隊預計會增加射手貝坦斯（Davis Bertans）和A.吉爾（Anthony Gill）德上場時間，填補輪替空缺。

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