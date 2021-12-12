MLB》要被老婆罵了？ 達比修有在手遊豪擲115萬只為抽到他

達比修有。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕美國職棒教士隊投手達比修有一直以來都是手機遊戲的「重課*」型玩家，近日他在推特上秀出自己為了抽到一張多村仁志的卡，竟花了3500抽，金額約115萬日圓。

達比修有是手機遊戲「野球魂A」的愛好者，近期他才剛與官方合作推出OB系列的轉蛋活動，而在目前正在實施的轉蛋活動中，達比修有為了抽到前橫濱DeNA好手多村仁志的卡，花了350次的10抽，共3500抽才抽到。

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達比修有張貼自己抽到多村仁志的遊戲截圖表示，「因為多村仁志一直都對我很好，所以在轉蛋實裝（指將該選手放進遊戲當中）後一定要把他給抽出來，於是就變成這樣了。順帶一提，佐藤達也（前歐力士選手）還沒有被我抽出來。」

由於轉蛋一次10抽要花遊戲內的「魂」共250魂，350次的10抽代表他得花8萬7500魂，若不算特價活動，在遊戲中CP值最高的買法是用1萬日幣買760魂，因此達比修有此次約花了115萬日圓在轉蛋上。有網友就問達比修有「課金」那麼多不會被老婆罵嗎？，他則回應，「大概吧，我不知道。」

*「課金」指在遊戲內花錢購買道具，重課則代表會花大量的金錢在遊戲上。

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