MLB》要被老婆罵了？ 達比修有在手遊豪擲115萬只為抽到他

達比修有。（資料照，美聯社）
〔體育中心／綜合報導〕美國職棒教士隊投手達比修有一直以來都是手機遊戲的「重課*」型玩家，近日他在推特上秀出自己為了抽到一張多村仁志的卡，竟花了3500抽，金額約115萬日圓。
達比修有是手機遊戲「野球魂A」的愛好者，近期他才剛與官方合作推出OB系列的轉蛋活動，而在目前正在實施的轉蛋活動中，達比修有為了抽到前橫濱DeNA好手多村仁志的卡，花了350次的10抽，共3500抽才抽到。
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達比修有張貼自己抽到多村仁志的遊戲截圖表示，「因為多村仁志一直都對我很好，所以在轉蛋實裝（指將該選手放進遊戲當中）後一定要把他給抽出來，於是就變成這樣了。順帶一提，佐藤達也（前歐力士選手）還沒有被我抽出來。」
由於轉蛋一次10抽要花遊戲內的「魂」共250魂，350次的10抽代表他得花8萬7500魂，若不算特價活動，在遊戲中CP值最高的買法是用1萬日幣買760魂，因此達比修有此次約花了115萬日圓在轉蛋上。有網友就問達比修有「課金」那麼多不會被老婆罵嗎？，他則回應，「大概吧，我不知道。」
*「課金」指在遊戲內花錢購買道具，重課則代表會花大量的金錢在遊戲上。
ずっと優しくしていただいていた多村さんがガチャに実装されたので絶対救うと決めたらこうなりました— ダルビッシュ有（Yu Darvish） （@faridyu） December 11, 2021
ちなみに佐藤達也さんはまだ出てくれません pic.twitter.com/fmdcLa2kkj