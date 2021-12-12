NBA》歷經半年等待 公鹿將迎回後場3D大鎖

迪文森佐將在下周回歸。（資料照，歐新社）

〔體育中心／綜合報導〕公鹿得分後衛迪文森佐（Donte Divincenzo）上季季後賽首輪面對熱火，因遭逢左腳肌腱嚴重損傷整季報銷，只能在場邊見證隊友贏得總冠軍，但根據《The Athletic》記者查拉尼亞（Shams Charania）稍早指出，他將在周四面對溜馬的比賽復出。

迪文森佐上季獲得教練團重用，66場出賽全數先發，場均可以貢獻10.4分、5.8籃板、3.1助攻，並有37.9%的三分命中率，他不僅能夠分擔J.哈勒戴（Jrue Holiday）防守壓力，也能為「字母哥」亞德托昆波（Giannis Antetokounmpo）拉開空間，多功能身手幫助球隊例行賽打出優異成績。

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公鹿在迪文森佐確定趕不上開季後，休季期間也從灰熊交易來小將艾倫（Grayson Allen）頂替空缺，他也適時補上火力輸出，本季出賽26場可以攻下13分、3.7籃板、1.3助攻，三分命中率更高達41.5%，也成為球隊季末一筆成功操作。

公鹿上季捧回冠軍金盃，不過今年卻遭遇傷兵所苦，開季首場比賽就傷了兩大主力J.哈勒戴和B.羅培茲（Brook Lopez），其中B.羅培茲又因復原狀況不如預期，近期決定接受手術，本季能否回歸仍是未知數，所幸他們終於迎回迪文森佐，使後場人手更趨完整。

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