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日職》父親是台灣棒球英雄！ 日媒揭露吳念庭破繭而出關鍵人物

2021/12/12 10:42

吳念庭（左）、吳復連。（資料照，本報合成）

〔體育中心／綜合報導〕吳念庭本季破繭而出，多項數據都寫下日職生涯新高，今日媒《Sponichi Annex》報導指出，吳念庭背後不可或缺的關鍵人物，就是其父親吳復連。

文中寫道，西武本季雖然戰績不佳，相隔42年來再度洋聯墊底，但主力群接連受傷，反倒孕育出新生代球員的崛起，其中一位就是台灣出身的吳念庭。

報導提及，吳念庭今年在一壘重砲山川穗高受傷後頂替出賽，獲得一軍先發機會，繳出好表現後，又以驚人的得點圈打擊率獲得「得點圈之鬼」的封號，也曾扛過球隊4番重任，屢屢用好表現幫助球隊。

吳念庭今年出賽130場是生涯新高，敲出101支安打，包括17支二壘安、10轟、48分打點，打擊率0.238等多項數據都創新高，打出生涯年，日前才獲球團加薪肯定，年薪從原本的880萬，攀升到明年2500萬日圓。

吳念庭打出生涯年的關鍵，報導指出，其父親吳復連扮演很重要的角色，文中也對吳復連簡單介紹，稱他是1992年巴塞隆納奧運銀牌得主，是台灣棒球界的英雄。文中透露，從吳念庭在二軍開始，吳復連每天都會在LINE上發訊息給出意見，並貼出父子兩人某日的交流對話。

吳念庭在二軍開始，吳復連每天都會在LINE上發訊息給出意見，日媒貼出父子兩人某日的交流對話。（取自日本雅虎）

從照片時間點上可看出是6月15日，吳復連寫說：「弟弟，辛苦了，好好的利用這兩天休息及調整練習，檢討自己的得失，準備迎接下階段的比賽，針對各隊的投手加於研究及作戰分析，享受比賽，快樂打球，加油加油加油。」

吳念庭雖然僅簡單回覆：「我知道。」但對於父親的關愛，吳念庭受訪時道出滿滿感謝，「父親每場比賽都會告訴我需要反省的地方，他會用監督的角度來分析我打擊上的表現。」文末結尾也寫下，在偉大父親的建議下，吳念庭蛻變成團隊中不可或缺的存在。

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