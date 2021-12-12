F1》維斯塔潘搶下最終站竿位 誰能稱王今天揭曉

維斯塔潘奪得竿位。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕F1本季最終站來到阿布達比，競逐車王頭銜的兩大車手維斯塔潘（Max Verstappen）、漢米爾頓（Lewis Hamilton）誰能取得竿位，就能在隔天正賽佔得上風。最終維斯塔潘拔得頭籌，漢米爾頓則緊跟在後，屈居第2。

兩人車王之爭從季初一路廝殺到最後一站，維斯塔潘季末一度將領先積分拉開至20分以上，眼看冠軍已成囊中物，漢米爾頓硬是連趕3站冠軍，將戰局拉回原點，一切從頭來過。但如果最終兩人積分相同，維斯塔潘因本季分站冠軍數較多，將擠下對手拿下最終冠軍。

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維斯塔潘雖然在排位賽前2節表現不如漢米爾頓亮眼，不過他們把握最後第三節機會，靠著與隊友佩雷茲（Sergio Perez）協力合作，刷出本場最快單圈1分22秒109，這數字也讓勁敵漢米爾頓望塵莫及，最終以0.3秒差排名第2，兩人將於頭排起跑。

麥拉倫車隊21歲車手諾里斯（Lando Norris）搶下第3，他將與佩雷茲共享第2排起跑位置，漢米爾頓的隊波塔斯（Valtteri Bottas）則僅排第6。本季結束將退役的萊科寧（Kimi Raikkonen）排名第18，本場也將成為他生涯最後一役。

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