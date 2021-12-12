NBA》完全壓不住！ 公牛已多達7人觸發協議無法出賽

公牛菜鳥多森姆。（資料照，USA TODAY Sports）

〔體育中心／綜合報導〕芝加哥公牛近期受到疫情嚴重衝擊，且完全沒有停歇的跡象，在今天他們又爆出2人觸發健康安全協議無法出賽，一共累積高達7人。

公牛日前共有德羅森（DeMar DeRozan）、懷特（Coby White）、湯馬斯（Matt Thomas）、格林（Javonte Green）與D.瓊斯（Derrick Jones）等5人觸發聯盟的健康與安全協議無法出賽，而懷特與格林兩人被球團證實為確診，但今天又傳出菜鳥多桑姆（Ayo Dosunmu）以及才剛簽下10天短約的強森（Stanley Johnson）也觸發協議，讓人數提升到7人。

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根據《ESPN》報導，公牛主帥唐納文（Billy Donovan）說道：「我們現在有一大堆無症狀的球員待在家中。」、「我們的確有些人感到不適，我們也有一些人只有很些微的症狀，也有一些人完全沒有症狀。」

公牛在球隊疫情爆發後，便開始每天且多次對球員與教練進行檢驗，用意在監測並管控病毒的擴散，同時公牛發展聯盟，已經因為陽性結果過多導致人數不滿8人，因此無法比賽。

近期NBA受到疫情嚴重影響，不只公牛，黃蜂也有多達5人觸發協議，而灰熊、巫師也都有指標性球員觸發協議，同時溜馬主帥卡萊爾（Rick Carlisle），暴龍總管尤基利（Masai Ujiri）也都被驗出陽性結果，但本季的NBA至今還沒有任何一場比賽因為疫情延期。

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