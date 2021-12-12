NBA》交易大限熱門人選 葛蘭特拇指撕裂無限期缺陣

葛蘭特遭逢拇指撕裂傷勢。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕東部爐主活塞目前11連敗，球隊正值低谷，今天又傳出陣中主力前鋒葛蘭特（Jerami Grant）拇指撕裂，將面臨無限期缺戰，也使球隊人手捉襟見肘，止敗難度大幅提升。

葛蘭特本季場均可以貢獻20.1分、4.8籃板，是球隊得分王，不過活塞在有他的情況下，每場進攻得分卻僅名列聯盟第29名，現在這名頭號砍分手將缺陣一段時間，勢必會對汽車城造成不小麻煩。

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活塞本季遭遇傷兵困擾，他們今年雖迎來狀元郎坎寧安（Cade Cunningham），不過他在開季訓練營扭傷腳踝，缺席前4場例行賽，今年季初找來的中鋒歐利尼克（Kelly Olynyk）也因右膝扭傷，缺席至少6周，現在葛蘭特也因傷倒下，且沒有回歸時間表，加上球隊戰績不佳，近況可謂苦不堪言。

葛蘭特的受傷也壓縮球隊交易大限的操盤彈性，他目前是隊上最具交易籌碼的球員，不過因為進入傷兵名單，降低季後賽勁旅將其納入奪冠拼圖的意願，活塞也無法將他送走以換取更多天賦戰力，現僅能期待坎寧安（Cade Cunningham）快速成長，以及2年級生貝伊找到方法（Saddiq Bey）突破撞牆期。

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