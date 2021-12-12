晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
體育 籃球 NBA

NBA》交易大限熱門人選 葛蘭特拇指撕裂無限期缺陣

2021/12/12 11:52

葛蘭特遭逢拇指撕裂傷勢。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕東部爐主活塞目前11連敗，球隊正值低谷，今天又傳出陣中主力前鋒葛蘭特（Jerami Grant）拇指撕裂，將面臨無限期缺戰，也使球隊人手捉襟見肘，止敗難度大幅提升。

葛蘭特本季場均可以貢獻20.1分、4.8籃板，是球隊得分王，不過活塞在有他的情況下，每場進攻得分卻僅名列聯盟第29名，現在這名頭號砍分手將缺陣一段時間，勢必會對汽車城造成不小麻煩。

活塞本季遭遇傷兵困擾，他們今年雖迎來狀元郎坎寧安（Cade Cunningham），不過他在開季訓練營扭傷腳踝，缺席前4場例行賽，今年季初找來的中鋒歐利尼克（Kelly Olynyk）也因右膝扭傷，缺席至少6周，現在葛蘭特也因傷倒下，且沒有回歸時間表，加上球隊戰績不佳，近況可謂苦不堪言。

葛蘭特的受傷也壓縮球隊交易大限的操盤彈性，他目前是隊上最具交易籌碼的球員，不過因為進入傷兵名單，降低季後賽勁旅將其納入奪冠拼圖的意願，活塞也無法將他送走以換取更多天賦戰力，現僅能期待坎寧安（Cade Cunningham）快速成長，以及2年級生貝伊找到方法（Saddiq Bey）突破撞牆期。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
推薦新聞
網友回應
載入中
已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。