NBA》「阿舍哥」飆本季新高26分 熱火輕取公牛收2連勝

D.羅賓森（投籃者）飆本季新高26分。（USA TODAY Sports）

〔體育中心／綜合報導〕熱火今天面對因為疫情殘兵缺將的公牛幾乎從頭領先到尾，在羅利（Kyle Lowry）14助攻穿針引線與「阿舍哥」D.羅賓森（Duncan Robinson）26分帶領下，以118：92擊敗公牛，拿下2連勝。

公牛今日賽前就傳出菜鳥多桑姆（Ayo Dosunmu）與強森（Stanley Johnson）兩人觸發健康與安全協議，累積7人無法出賽的壞消息。不過熱火也沒有好到哪裡去，兩大主力艾德巴約（Bam Adebayo）、J.巴特勒（Jimmy Butler）皆無法出賽，上場拿下生涯新高28分的馬丁（Caleb Martin）觸發健康與安全協議無法上場。

請繼續往下閱讀...

不過這場比賽熱火面對公牛毫不手軟，首節以8顆三分狂轟39分，領先公牛多達14分，公牛第二節雖然一度追到5分差，但熱火馬上又把比數拉開，在羅利半場就送出12次助攻的情況下，半場以65：52領先達13分；下半場公牛依舊難以追近比數，且整場比賽公牛都未曾領先熱火，最終就以多達26分輸球，苦吞毫無懸念的2連敗。

（左起）羅利與卡盧索。（USA TODAY Sports）

公牛今天先發五人當中有4人上場在34分鐘以上，其中波爾（Lonzo Ball）最為血汗，上場40分鐘拿下15分5籃板，拉文（Zach Lavine）上場38分，投進7顆三分球拿下全場最高的33分外帶7籃板，而傷癒歸隊的卡盧索（Alex Caruso）今天擔任先發，拿下6分5助攻。

熱火先發得分最高的是D.羅賓森，他拿下本季新高26分，三分9投5中，羅利拿下16分14助攻2抄截，戴德蒙（Dewayne Dedmon）20分12籃板表現優異，近期手感不佳的赫爾羅（Tyler Herro）今天稍微回穩，拿下17分6籃板。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法