晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
體育 籃球 NBA

NBA》「阿舍哥」飆本季新高26分 熱火輕取公牛收2連勝

2021/12/12 11:54

D.羅賓森（投籃者）飆本季新高26分。（USA TODAY Sports）

〔體育中心／綜合報導〕熱火今天面對因為疫情殘兵缺將的公牛幾乎從頭領先到尾，在羅利（Kyle Lowry）14助攻穿針引線與「阿舍哥」D.羅賓森（Duncan Robinson）26分帶領下，以118：92擊敗公牛，拿下2連勝。

公牛今日賽前就傳出菜鳥多桑姆（Ayo Dosunmu）與強森（Stanley Johnson）兩人觸發健康與安全協議，累積7人無法出賽的壞消息。不過熱火也沒有好到哪裡去，兩大主力艾德巴約（Bam Adebayo）、J.巴特勒（Jimmy Butler）皆無法出賽，上場拿下生涯新高28分的馬丁（Caleb Martin）觸發健康與安全協議無法上場。

不過這場比賽熱火面對公牛毫不手軟，首節以8顆三分狂轟39分，領先公牛多達14分，公牛第二節雖然一度追到5分差，但熱火馬上又把比數拉開，在羅利半場就送出12次助攻的情況下，半場以65：52領先達13分；下半場公牛依舊難以追近比數，且整場比賽公牛都未曾領先熱火，最終就以多達26分輸球，苦吞毫無懸念的2連敗。

（左起）羅利與卡盧索。（USA TODAY Sports）

公牛今天先發五人當中有4人上場在34分鐘以上，其中波爾（Lonzo Ball）最為血汗，上場40分鐘拿下15分5籃板，拉文（Zach Lavine）上場38分，投進7顆三分球拿下全場最高的33分外帶7籃板，而傷癒歸隊的卡盧索（Alex Caruso）今天擔任先發，拿下6分5助攻。

熱火先發得分最高的是D.羅賓森，他拿下本季新高26分，三分9投5中，羅利拿下16分14助攻2抄截，戴德蒙（Dewayne Dedmon）20分12籃板表現優異，近期手感不佳的赫爾羅（Tyler Herro）今天稍微回穩，拿下17分6籃板。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
推薦新聞
網友回應
載入中
已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。