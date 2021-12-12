NBA》約基奇主宰全場 金塊僅用三節搞定馬刺

約基奇雖情緒受影響仍繳出準大三元數據。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕金塊在經過休息一天後再戰馬刺，不過這次迎來不同結局，靠著上季MVP約基奇（Nikola Jokic）繳出35分17籃板8助攻，率領球隊127：112輕鬆擊敗對手。

金塊前役遭到痛擊，今天捲土重來再度踢館馬刺，全隊外線火力全開，投進追平本季新高20顆三分球，命中率更高達46.5%，加上板凳奇兵豪爾德（Markus Howard）、海蘭德（Bones Hyland）跳出，兩人合力攻下37分，解救本季球隊貧乏的替補進攻能力，第三節一度將領先擴大至30分以上，終場豪無懸念輕取對手。

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金塊中鋒約基奇本場開賽就展現強烈企圖，首節就拿下13分6籃板，不過他因不滿裁判判決領到技術犯規，第三節又因為一次灌籃拉框再度被吹T，不過因為非違反運動道德技術犯規因此能夠繼續留在場上。

金塊全場5人得分上雙，除了約基奇繳出準大三元數據外，M.莫里斯（Monte Morris）拿下19分4助攻，A.戈登（Aaron Gordon）貢獻16分進帳，板凳上來的豪爾德以及海蘭德分別攻下21分以及16分。

馬刺方面雖然全隊多點開花，無奈擋不住對手外圍攻勢，沃克（Lonnie Walker IV）得到16分全隊最高，二年級小將瓦賽爾（Devin Vassell）拿到15分，K.強森（Keldon Johnson）和佛比斯（Bryn Forbes）貢獻14分，瓊斯（Tre Jones）挹注12分，D.懷特（Derrick White）和貝茲迪普（Keita Bates-Diop）各攻下10分。

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