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NBA》不讓你投！柯瑞只投進3個三分球沒破紀錄勇士還吞敗

2021/12/12 12:14

柯瑞今天遭嚴防，只投進3個三分球。（法新社）

〔記者粘藐云／綜合報導〕勇士今前往七六人主場踢館，費城大軍展現強大防守實力，成功壓制柯瑞，只讓他投進3個三分球、拿到18分，破紀錄還得等等；七六人一哥恩比德攻下全場最高26分、9籃板，率隊以102：93擊敗勇士，賞給他們本季第5敗。

勇士今戰七六人，焦點全在一哥柯瑞（Stephen Curry）能否打破「雷槍」艾倫（Ray Allen）所創下NBA史上最多2973顆三分球的紀錄，賽前僅剩10顆的差距。

不過，七六人今針對柯瑞祭出嚴防，只要他持球就馬上被包夾，幾乎沒有太好的出手機會，第1節打完他只靠著切入拿下2分。直到第2節還剩1分45秒時，柯瑞才投進此仗的第1記三分彈，最後17.2秒再補上一發，半場打完命中2顆三分球，拿下15分，勇士取得3分小幅先。

柯瑞今天遭嚴防，只投進3個三分球。（USA TODAY Sports）

雖然柯瑞被守死，但波爾（Jordan Poole）、威金斯（Andrew Wiggins）在第3節接連開火，一度助隊將領先擴大到雙位數，但七六人展現韌性迎頭趕上，決勝節開局靠著尼恩（Georges Niang）三分球又將比數扳平。

決勝節最後4分半鐘，七六人恩比德（Joel Embiid）、馬克西（Tyrese Maxey）接連得分，打出6：0攻勢，擴大到9分領先，也成功壓制勇士火力，讓他們無力反撲。

柯瑞今天三分球14投僅3中，拿下18分、9籃板，要破紀錄得等到下一戰面對溜馬，尚有7顆差距。七六人今天成功守住勇士，把得分壓在93分，團隊命中率僅40.0%。勇士波爾繳出全隊最高23分、威金斯20分。

七六人今有5人得分上雙，命中率46.1%，恩比德攻下全隊最高26分、9籃板。

恩比德（右）。（法新社）

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