NBA》單防守死柯瑞！ 七六人防守悍將：不是個好玩的差事

塞布林今天負責單防柯瑞且取得絕佳效果。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕七六人隊塞布林（Matisse Thybulle）今天在比賽中負責防守勇士柯瑞（Stephen Curry），不僅沒有讓他創紀錄，更讓柯瑞繳出生涯前10慘的糟糕表現。

塞布林進聯盟時就以防守聞名，雖然進攻不佳但仍舊用他的防守幫助球隊，上個賽季他也入選年度最佳防守第2隊，場均可以繳出1.6次抄截與1.1次阻攻，本季更是進步到1.8抄截與1.2阻攻。

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今天塞布林承擔阻止柯瑞的重責大任，他也展現驚人的「纏功」，不僅讓柯瑞幾乎跑不出外線空檔，還兩度把柯瑞的三分投射給蓋掉。根據數據指出，柯瑞本場比賽在塞布林的防守下，僅13投2中。

賽後七六人主將恩比德（Joel Embiid）稱讚塞布林的表現道：「我認為他有機會拿下年度最佳防守球員。他今晚展現出來了，我已經看過他有這樣的表現很長一段時間。」

塞布林表示，他跟恩比德都知道柯瑞要往紀錄邁進：「但恩比德說，我們不要讓他在我們主場辦到，所以我做好我自己的部分，不讓這件事情發生。」不過塞布林也稱讚柯瑞，指出大家都知道柯瑞在比賽中會在場上大量的跑動，因此防守柯瑞需要在每一個回合都相當積極，更表示「試著追逐他並不是個好玩的工作。」

"I think he has the chance to be the Defensive Player of the Year."



—Joel Embiid on Matisse Thybulle holding Steph to 2-13 FG tonight



（via @saltersl） pic.twitter.com/IM6nZlRVWw — ESPN （@espn） December 12, 2021

根據《StatMuse》整理資料數據指出，柯瑞此役的命中率寫下生涯前10差，今天他20投僅6中，命中率30%，而且本季柯瑞除了今天以外，還有三場命中率寫下生涯前10差，包含11月對太陽21投4中，10月對湖人21投5中以及12月對馬刺28投7中。

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