NBA》單防守死柯瑞！ 七六人防守悍將：不是個好玩的差事

塞布林今天負責單防柯瑞且取得絕佳效果。(美聯社)

〔體育中心/綜合報導〕七六人隊塞布林(Matisse Thybulle)今天在比賽中負責防守勇士柯瑞(Stephen Curry),不僅沒有讓他創紀錄,更讓柯瑞繳出生涯前10慘的糟糕表現。

塞布林進聯盟時就以防守聞名,雖然進攻不佳但仍舊用他的防守幫助球隊,上個賽季他也入選年度最佳防守第2隊,場均可以繳出1.6次抄截與1.1次阻攻,本季更是進步到1.8抄截與1.2阻攻。

今天塞布林承擔阻止柯瑞的重責大任,他也展現驚人的「纏功」,不僅讓柯瑞幾乎跑不出外線空檔,還兩度把柯瑞的三分投射給蓋掉。根據數據指出,柯瑞本場比賽在塞布林的防守下,僅13投2中。

賽後七六人主將恩比德(Joel Embiid)稱讚塞布林的表現道:「我認為他有機會拿下年度最佳防守球員。他今晚展現出來了,我已經看過他有這樣的表現很長一段時間。」

塞布林表示,他跟恩比德都知道柯瑞要往紀錄邁進:「但恩比德說,我們不要讓他在我們主場辦到,所以我做好我自己的部分,不讓這件事情發生。」不過塞布林也稱讚柯瑞,指出大家都知道柯瑞在比賽中會在場上大量的跑動,因此防守柯瑞需要在每一個回合都相當積極,更表示「試著追逐他並不是個好玩的工作。」

"I think he has the chance to be the Defensive Player of the Year."



—Joel Embiid on Matisse Thybulle holding Steph to 2-13 FG tonight



