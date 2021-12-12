晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
體育 籃球 NBA

NBA》單防守死柯瑞！ 七六人防守悍將：不是個好玩的差事

2021/12/12 12:47

塞布林今天負責單防柯瑞且取得絕佳效果。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕七六人隊塞布林（Matisse Thybulle）今天在比賽中負責防守勇士柯瑞（Stephen Curry），不僅沒有讓他創紀錄，更讓柯瑞繳出生涯前10慘的糟糕表現。

塞布林進聯盟時就以防守聞名，雖然進攻不佳但仍舊用他的防守幫助球隊，上個賽季他也入選年度最佳防守第2隊，場均可以繳出1.6次抄截與1.1次阻攻，本季更是進步到1.8抄截與1.2阻攻。

今天塞布林承擔阻止柯瑞的重責大任，他也展現驚人的「纏功」，不僅讓柯瑞幾乎跑不出外線空檔，還兩度把柯瑞的三分投射給蓋掉。根據數據指出，柯瑞本場比賽在塞布林的防守下，僅13投2中。

賽後七六人主將恩比德（Joel Embiid）稱讚塞布林的表現道：「我認為他有機會拿下年度最佳防守球員。他今晚展現出來了，我已經看過他有這樣的表現很長一段時間。」

塞布林表示，他跟恩比德都知道柯瑞要往紀錄邁進：「但恩比德說，我們不要讓他在我們主場辦到，所以我做好我自己的部分，不讓這件事情發生。」不過塞布林也稱讚柯瑞，指出大家都知道柯瑞在比賽中會在場上大量的跑動，因此防守柯瑞需要在每一個回合都相當積極，更表示「試著追逐他並不是個好玩的工作。」

根據《StatMuse》整理資料數據指出，柯瑞此役的命中率寫下生涯前10差，今天他20投僅6中，命中率30%，而且本季柯瑞除了今天以外，還有三場命中率寫下生涯前10差，包含11月對太陽21投4中，10月對湖人21投5中以及12月對馬刺28投7中。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
推薦新聞
網友回應
載入中
已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。