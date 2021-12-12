新北富邦國際城市U-18棒球賽今日開打 預測冠軍隊伍抽好禮

新北富邦國際城市U-18棒球邀請賽即日起至18日於新莊棒球場及三重棒球場兩地登場，賽事集結國內16支勁旅，各縣市代表隊組成包含黑豹旗、高中棒球聯賽等經典強隊，精彩可期。（新北市教育局提供）

〔記者林欣漢／新北報導〕新北富邦國際城市U-18棒球邀請賽，今天起至18日於新莊棒球場及三重棒球場兩地登場，活動皆免費入場，賽事集結國內16支勁旅，各縣市代表隊組成包含黑豹旗、高中棒球聯賽等經典強隊，精彩可期。新北市府表示，即日起到16日晚上10點，在「新北富邦國際城市u18棒球邀請賽」臉書參加預測冠軍活動，有機會得到平板電腦、硬碟及記憶卡等好禮，另外，18日冠軍戰當天在新莊棒球場，也有入場禮及現場抽獎活動，詳情可上活動臉書查詢。

新北教育局表示，新北市致力推動基層棒球運動，這場賽事來到第4屆，贊助單位由一開始的7間擴展至15間，除了富邦金控持續冠名贊助，五股賀聖宮、All Star、Under Armour及野球大亨亦自首屆開辦至今，持續提供選手住宿、服裝及棒球相關用品，今年更有手信坊、台灣三星電子、北海鱈魚香絲、全越運動等企業新夥伴贊助獎品等項目，感謝各企業攜手為新北棒球打拼，未來歡迎更多企業共同參與賽事合作，成為棒球運動發展的正能量。

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新北富邦國際城市U-18棒球邀請賽即日起至18日於新莊棒球場及三重棒球場兩地登場，活動皆免費入場。（新北市教育局提供）

今年賽事包含地主隊新北市分為藍、白2隊，以及來自台北市、新竹市、苗栗縣、台中市、彰化縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、台南市、高雄市、屏東縣、宜蘭縣、花蓮縣、台東縣好手。各縣市代表隊組成包含黑豹旗、高中棒球聯賽等經典強隊，精彩可期。

昨晚開幕暨選手之夜，由教育局長張明文代表頒贈感謝狀予各贊助單位，同時也致贈各代表隊客製化專屬運動毛巾。選手宣誓則由新北藍隊穀保家商當家投手馮皓代表，最快球速可達147公里的他，期許自己能夠幫助球隊衛冕冠軍，為接下來的木棒聯賽暖身預備，讓高中棒球生涯寫下漂亮的紀錄。

教育局表示，活動皆免費入場，疫情期間也請現場觀賽的朋友共同配合防疫措施，另外每場賽事均全程電視及網路轉播，喜愛棒球朋友可透過MOMOTV、智林體育臺及網路YouTube觀看。另外，「新北富邦國際城市u18棒球邀請賽」臉書粉絲專頁同步舉辦冠軍隊伍預測活動，即日起至16日晚間10點前按讚、留言且分享貼文，預測正確即獲得抽獎機會，活動將抽出6名幸運兒，有機會帶走台灣三星電子提供的平板電腦、行動固態硬碟及記憶卡等好禮。

冠軍戰將於12月18日在新莊棒球場舉行，歡迎市民朋友一同入場為選手加油，活動現場備有入場禮，並舉行現場抽獎活動，參與活動有機會獲得三星硬碟、西雅圖咖啡禮盒、手信坊禮盒、主題毛巾等多項禮物。相關賽事即時訊息及相關贈獎活動，請持續關注「新北富邦國際城市U18棒球邀請賽」及「新北運動聚點」臉書專頁。

選手宣誓則由新北藍隊穀保家商當家投手馮皓代表，最快球速可達147公里的他，期許自己能夠幫助球隊衛冕冠軍。（新北市教育局提供）

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