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中職》兄弟封王遊行2千人隨行 盧秀燕感謝今年不用戴獅子頭套

2021/12/12 13:51

兄弟封王遊行，球隊送封球衣，盧秀燕要求圈愛心。（記者廖耀東攝）

〔記者蔡淑媛／台中報導〕中信兄弟今天在台中舉辦封王遊行，中午先在市府前市政公園舉辦慶祝活動，現場超過2000名球迷到場共襄盛，氣氛相當熱鬧，總教練林威助贈送市長盧秀燕封王球衣及球帽，盧秀燕致辭表示，封王一刻等了10年大家未失去信心，也感謝這次沒再讓她戴獅子頭套，合照時更現場要求與林威助比愛心。

中信兄弟今天展開封王遊行感謝祭，從市政公園道出發，繞行後市區到達洲際棒球場，球員分乘兩部觀光遊覽車遊行，受到球迷熱烈慶祝，車隊後還大批球迷騎車隨時，隊伍綿延，相當熱情。

睽違11年，中信兄弟象今年獲得8座總冠軍，打敗去年總冠軍統一獅奪冠，而在去年總冠軍象師大戰前，來自台南的的副總統賴清德「嗆聲」統一獅將抱回總冠軍，盧秀燕當時也反嗆「那是不可能的代誌！」並喊話要對賭，如果賴輸了要來行銷台中農產品，如果她輸了，「願意戴上統一獅的『爆炸獅子頭』跑一天行程給你看！」

結果去年賴清德雖然贏了也很有風度，實現對賭諾言，到台中行銷農產觀光，看到盧秀燕戴上可愛獅子頭保暖頭套，也頗有「微詞」說她「有點心機」，盧秀燕則回應找賴打賭是「穩賺不賠！」

兄弟封王遊行，球迷熱情隨行歡慶。（記者蔡淑媛攝）

兄弟封王遊行，球迷熱情隨行歡慶。（記者蔡淑媛攝）

兄弟封王遊行前，舉行慶祝活動。（記者蔡淑媛攝）

兄弟球隊封王遊行，盧秀燕歡送。（記者蔡淑媛攝）

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