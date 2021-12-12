中職》百萬象迷站出來！中信兄弟封王遊行沸騰台中

兄弟封王遊行吸引許多象迷到場共襄盛舉。（記者廖耀東攝）

〔記者吳清正／台中報導〕贏得總冠軍的中信兄弟今天在台中舉行「十年一刻」封王遊行及球迷感謝祭活動，吸引約10萬名球迷共襄盛舉，遊行途中鞭炮聲、汽笛喇叭聲和球迷歡呼聲不斷，讓16年來首度喜迎總冠軍的台中為之沸騰。

兄弟封王遊行吸引許多象迷到場共襄盛舉。（記者廖耀東攝）

中信今年在台灣大賽4連勝橫掃尋求衛冕的統一獅，奪得中信接手球隊8年來、連同前身兄弟象11年來的第1個總冠軍，更是2005年的興農牛以來，台中球隊第1次封王，台中市長盧秀燕親自出席在市政府前舉行的慶祝儀式，感謝中信為台中球迷帶來最大的榮耀，並幽默表示特別感謝讓她今年不用再戴獅子頭套，也預約連霸，明年同一地點不見不散。

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中信球員隨後搭上雙層巴士，從市政府出現沿市政路、惠中路、青海路、文心路、崇德路遊行到終點洲際球場，機車、自行車、滑板車總計上千輛從市政府一路隨行，還有人跑步跟隨，更有許多球迷在路上等待遊行車隊到來，球員和啦啦隊女孩也一路和球迷揮手致意。

下午在洲際球場的球迷感謝祭活動，教練、球員、啦啦隊將和球迷分組比賽同樂，之後還有簽名會和漫步在洲際等活動。

兄弟今天在台中舉行封王遊行及球迷感謝祭活動。（記者廖耀東攝）

兄弟今天在台中舉行封王遊行及球迷感謝祭活動。（記者廖耀東攝）

兄弟封王遊行吸引許多象迷到場共襄盛舉。（記者廖耀東攝）

兄弟封王遊行吸引許多象迷到場共襄盛舉。（記者廖耀東攝）

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