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男排世俱盃》巴西薩達擊敗義大利衛冕軍 奪隊史第四座世俱盃冠軍

2021/12/12 15:17

巴西男子排球俱樂部薩達克魯塞羅（Sada Cruzeiro Vôlei）。FIVB。

〔體育中心／綜合報導〕巴西男子排球俱樂部薩達克魯塞羅（Sada Cruzeiro Vôlei）是巴西男排史上獲獎最多的俱樂部，本周六他們又成功贏下隊史第四座男排世俱盃（FIVB Volleyball Men’s Club World Championship）冠軍。

今年男排世俱盃在巴西貝廷市（Betim）舉辦，薩在近5000名主場球迷面前，以令人印象深刻的三局（25-17、25-22、25-23）擊敗了義大利衛冕冠軍Volley Lube，成功報仇。

獲得本屆MVP的洛佩茲（Miguel Angel Lopez），在金牌戰中勢不可擋。這位年僅24歲的主攻手在對陣Lube的比賽中拿下12分，包括10顆攻擊得分和2顆發球得分。

洛佩茲表示：「我無法用語言來形容我們今晚的表現，這是我們俱樂部史上非常重要的一天。我們從開始到最後都很堅強，也為我們所有人感到自豪。當我第一次來到這裡，我就知道我想和薩達一起盡可能得到最多的冠軍。而這場勝利是其中中要的一部分。對我來說，我們整個團隊都是MVP。每個球員都做得很好。第一局時我的發球狀況不理想，幸好我的隊友給我十足的信心讓我能盡快調整。」
對薩達的總教練費拉斯（Filipe Ferraz）來說，這場勝利也非比尋常。今年41歲的他，在還是球員時便帶領薩達拿下前三個世界冠軍頭銜。而他在上一個俱樂部賽季結束後退役，並被任命為球隊的新教練，在贏得米內羅錦標賽（Mineiro Championship）冠軍，和巴西超級盃（The Brazilian Supercup）冠軍後，他成功收下教練生涯的第三個冠軍頭銜。
「我說不出話」費拉斯說，「即使在夢中，我也想不到我的教練生涯會有這麼好的開端。僅僅當了六個月的教練就贏得了世俱杯冠軍是非常難以置信的。我只能感謝俱樂部、教練團和球員，他們從一開始就相信我並努力著。能繼續指導薩達真的很榮幸。很少有球隊能成為世界冠軍，而我們很自豪能成為其中一員。」

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