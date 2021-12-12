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T1》中信特攻打爆對手 台南獵鷹首戰慘敗27分

2021/12/12 17:20

謝亞軒投進4顆三分球、拿21分。（記者陳志曲攝）

〔記者吳孟儒／新北報導〕T1聯盟台南台鋼獵鷹今北上踢館，但首戰出師不利，中信特攻靠著6人得分雙位數的瘋狂火力，最終以108：81在主場收下2連勝。

今夏成軍的獵鷹隊，陣中除了新人外，多是曾離開球場再重回戰場的球員，包括38歲的「小柳」蔡耀勛、33歲的龍弘元皆為退休後再復出，反而是賈西亞人氣較高，而他今天也是球隊登錄的唯一洋將，身負得分重任。

獵鷹隊星度不如他隊，但今天比賽打出競爭力，本土球員林冠均、蔡耀勛都有貢獻，首節還一度取得領先，只是次節表現失誤過多，半場打完反倒以45：57落後。

林冠均（右）。（記者陳志曲攝）

熱機完的特攻隊在易籃後火力全開，每個人都能拿分，全隊共6人得分達雙位數，隨著比分差距不斷擴大，比賽勝負提早定調，謝亞軒投進4顆三分球、拿21分，洋將馬龍18分、17籃板，阿巴西17分，林秉聖15分，譚傑龍貢獻15分，呂濟而也有14分進帳。

獵鷹隊以賈西亞的22分、12籃板表現最佳，張幃翔15分居次，蔡耀勛也有13分，但本季首戰未能奪勝。

馬龍。（記者陳志曲攝）

譚傑龍。（記者陳志曲攝）

阿巴西。（記者陳志曲攝）

賈西亞。（記者陳志曲攝）

蔡耀勛。（記者陳志曲攝）

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