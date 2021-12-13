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日職》不看好中田翔下季能復活 日媒唱衰：會是條荊棘之路

2021/12/13 07:08

中田翔。（資料照，取自推特）

〔體育中心／綜合報導〕球星中田翔今年季中因暴力醜聞轉戰巨人隊，但轉隊後他沒能重拾過去3度奪下打點王的身手、表現低迷，季後跟球團完成談約，遭大幅減薪、降薪幅度高達超過限制的56%，中田翔雖然喊話說下季會好好表現，不過不僅日本球迷網友不看好，連日媒都直言復活將是一條荊棘之路。

中田翔季中在老東家日本火腿鬧出痛毆學弟暴力醜聞，遭無限期冷凍後被交易至讀賣巨人，但在新東家也未拿出應有實力，出賽34場，繳出打擊率0.154、3轟、7分打點的不及格成績，在一、二軍之間上上下下。

原本日職規定對年薪超過1億日圓的球員，有40%的減薪上限，超過限制需選手同意，但本季年薪為3億4000萬日圓的中田翔，在與巨人談約後遭球團減薪1億9000萬日圓，降薪幅度高達56%，下季年薪推估為1億5000萬日圓，深知自己讓球迷、球團徹底失望，中田翔透露自己已經開始自主訓練，新球季絕對會拿出實力給大家看。

不過雖然他展現出想谷底反彈的決心，許多日本球迷、網友卻仍不買帳，還是留言痛批「有暴力行為還能拿1億5000萬年薪」、「因暴力傷害他人而失去工作才是正常的吧」。

而日媒《J-Cast》在報導中指出，雖然中田翔在一壘防守上的確優於洋將惠勒（Zelous Wheeler）和中島宏之，「但如果打擊表現還是跟今年一樣慘淡，加上巨人又另外找來洋助人，他（中田）大概也只能待在二軍吧，想復活恐怕是一條荊棘之路。」

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