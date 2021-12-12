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兄弟再封王 「棒球先生」李居明：台灣職棒不只能有6隊

2021/12/12 17:59

棒球迷蔡傑瑞（右）特地拿1971年李居明（左）有參與到美國威廉波特比賽、摘下世界少棒冠軍的巨人隊教練、球員合影翻攝照片給李居明簽名，讓李看了直呼很有紀念意義！（記者王俊忠攝）

〔記者王俊忠／台南報導〕台南1家連鎖地瓜球業者本身是棒球迷，對於中信兄弟職棒隊在睽違11年後重奪年度總冠軍，業者開心地在12日舉辦1百份地瓜球大方送活動，並邀請「棒球先生」李居明友情出席代送地瓜球給球迷、民眾。已退隱、62歲的李居明仍關心台灣棒球發展，他說，台灣職棒不只能有6隊，最好能發展到10隊，像台積電等大企業應多站出來支持推展台灣國球。

棒球先生李居明（右一者）代送免費地瓜球給到場排隊領取的民眾及親子朋友。（記者王俊忠攝）

中信兄弟職棒隊12日在台中舉行慶賀封王大遊行，台南這家「台灣番薯丸」連鎖地瓜球業者，有感台南地區的兄弟球迷可能有一些無法北上一起慶祝，於是12日中午在中西區國華街店同步發起「免費送百份地瓜球」活動，同時邀請兄弟隊第1代、久未公開露面的傳奇球星李居明到場與球迷同樂，百份地瓜球很快在民眾排隊爭領號碼牌後，1個多小時就由李居明代為完成分送。

自稱已從職棒界完全隱退約5年的李居明說，因已60餘歲了，台灣棒球界年輕人、人才輩出，自己退休後不再與職棒界有接觸，此次也是完全友情贊助地瓜球業者關心國內職棒發展的這份心，才南下幫忙代言，跟中信兄弟球團沒有任何關係。

台南一家台灣番薯丸連鎖地瓜球業者大方送百份免費地瓜球給民眾，慶賀中信兄弟職棒隊再奪年度總冠軍。（記者王俊忠攝）

對於台灣將有第6支職棒隊誕生，李居明表示，目前所知是有此說法，但尚未明確，其實台灣棒球人才很多，職棒隊應可以發展到10隊也沒有問題，這需要靠大企業站出來力挺，如台積電這種護國神山企業能投資職棒隊，對台灣職棒發展會有很大的助益。

李居明直言羡慕現今職棒選手月薪動輒數10萬元以上，當年中華職棒開打時，他在兄弟象月薪是8萬元、簽約金80萬元，跟現在球員待遇有明顯落差，如職棒隊能管理好、維持住打真球的正面形象，相信職棒環境能變得更好、也有助台灣這國球在國際發光發熱。

1位棒球迷蔡傑瑞特地拿1971年李居明有參與到美國威廉波特比賽、摘下世界少棒冠軍的巨人隊教練、球員合影翻攝照片，到場給李居明簽名，李居明看到這張距今已半世紀、彌足珍貴的老照片，直呼是今天最有意義的照片！

棒球先生李居明（左二者）代送免費地瓜球給到場排隊領取的民眾及親子朋友。（記者王俊忠攝）

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