日職》明年將迎生涯第2千場出賽 養樂多吉祥物隔9年又提FA

燕九郎在官網宣布將行使FA。（圖片取自養樂多官網）

〔體育中心／綜合報導〕日職養樂多燕子隊本季在日本大賽奪下暌違20年的總冠軍獎盃，不過他們球隊的吉祥物燕九郎（つば九郎），昨卻在相隔9年後再度宣布將行使FA（Free Agent）權利，消息一出馬上引發球迷熱議。

自1994年4月9日成為吉祥物的燕九郎，2012年突然宣告FA，還要求年薪升至2萬8960日幣（約9843台幣），包括相撲、摔角、忍者、足球J聯盟等23份合約邀請，不過最後球隊以維持1萬日幣（約3398台幣）年薪、飲料升級到養樂多400、遠征時啤酒增加到3瓶，若會後空翻年薪再加2896萬日元（約台幣981萬），主場出賽2000場也會大幅調薪，成功將他續留，他也無緣成為史上第一隻行使FA成功跳槽的吉祥物。

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養樂多官網稍早突然發布了燕九郎玩偶的照片，沒看到燕九郎本人，但玩偶的手中的紙板上卻用平假名寫道：「這是我自2012年後第二次宣布FA宣言，只要是聽到我要FA的人都說『如果燕九郎絕對是沒問題的！2022年我將接受全新的挑戰。」明年將迎來自己生涯2000場出賽的燕九郎發出FA宣告後，表示歡迎任何單位與牠接洽，但牠也提到「請給我一點時間，我會好好與隊友們討論。」

而消息一出，各家球團的球迷也紛紛提出報價，軟銀球迷說「如果你來鷹隊，我就讓你吃鱈魚子自助餐」，阪神老虎球迷則說「要不要來阪神？甲子園的特產烤雞肉串超好吃喔」，羅德球迷則是推出自家吉祥物攀關係，「羅德最喜歡鳥了我們的吉祥物是海鷗，如果燕九郎變自由球員，我們絕對要網羅他」。

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