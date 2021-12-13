晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
體育 棒球 日職

日職》明年將迎生涯第2千場出賽 養樂多吉祥物隔9年又提FA

2021/12/13 07:07

燕九郎在官網宣布將行使FA。（圖片取自養樂多官網）

〔體育中心／綜合報導〕日職養樂多燕子隊本季在日本大賽奪下暌違20年的總冠軍獎盃，不過他們球隊的吉祥物燕九郎（つば九郎），昨卻在相隔9年後再度宣布將行使FA（Free Agent）權利，消息一出馬上引發球迷熱議。

自1994年4月9日成為吉祥物的燕九郎，2012年突然宣告FA，還要求年薪升至2萬8960日幣（約9843台幣），包括相撲、摔角、忍者、足球J聯盟等23份合約邀請，不過最後球隊以維持1萬日幣（約3398台幣）年薪、飲料升級到養樂多400、遠征時啤酒增加到3瓶，若會後空翻年薪再加2896萬日元（約台幣981萬），主場出賽2000場也會大幅調薪，成功將他續留，他也無緣成為史上第一隻行使FA成功跳槽的吉祥物。

養樂多官網稍早突然發布了燕九郎玩偶的照片，沒看到燕九郎本人，但玩偶的手中的紙板上卻用平假名寫道：「這是我自2012年後第二次宣布FA宣言，只要是聽到我要FA的人都說『如果燕九郎絕對是沒問題的！2022年我將接受全新的挑戰。」明年將迎來自己生涯2000場出賽的燕九郎發出FA宣告後，表示歡迎任何單位與牠接洽，但牠也提到「請給我一點時間，我會好好與隊友們討論。」

而消息一出，各家球團的球迷也紛紛提出報價，軟銀球迷說「如果你來鷹隊，我就讓你吃鱈魚子自助餐」，阪神老虎球迷則說「要不要來阪神？甲子園的特產烤雞肉串超好吃喔」，羅德球迷則是推出自家吉祥物攀關係，「羅德最喜歡鳥了我們的吉祥物是海鷗，如果燕九郎變自由球員，我們絕對要網羅他」。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
推薦新聞
網友回應
載入中
已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。