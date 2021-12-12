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PLG》林俊吉、陳振傑延長賽發威 夢想家打退領航猿

2021/12/12 18:03

林俊吉。（夢想家提供）

〔記者吳孟儒／綜合報導〕P. LEAGUE+台新夢想家昨出現單節只拿5分的窘境，在主場首戰吞下慘敗，今在洲際迷你蛋重新出發，靠著林俊吉和陳振傑在延長賽聯手拿下10分的關鍵貢獻，以95：92讓本季首度亮相的桃園領航猿吞敗。

領航猿季後網羅黃泓瀚、陳昱瑞等即戰力，再從SBL璞園拉上施顏宗、溫立煌、吳家駿、盧峻翔及李家慷，被外界視為新賽季問鼎冠軍的熱門。

今面對連兩天出賽的夢想家，領航猿首節還取得領先，但次節攻守表現同步下滑，且本土球員表現靜悄悄，只靠洋將喬丹和吉倫的火力，兩節打完反倒以以39：43落後。

上半場8投1中的施晉堯在易籃後甦醒，他第3節砍進2顆三分球，助猿隊超前比分，夢想家靠著洋將吉爾貝克在最後5分鐘灌籃得手將比分追到76平，但兩隊此後不約而同陷入得分荒，直到吳永盛在最後1分50秒的中距離得手突破僵局，李德威緊接著拋投得逞，不過，猿隊非省油的燈，吉倫在籃下放進2分，接著盧峻翔兩罰俱中，將戰線逼到延長賽。

兩隊在最後5分鐘一路拉鋸，夢想家靠著林俊吉在最後1分40秒放進超前2分，接著陳振傑在籃下得手，將比分擴大，也助隊收下勝利。

林俊吉全場只拿9分，但有5分出現在關鍵延長賽，而另名功臣陳振傑有12分進賬，吉爾貝克的20分則是全隊最高。猿隊以吉倫的28分表現最佳，喬丹拿20分、22籃板，施晉堯則有17分貢獻。

林俊吉。（夢想家提供）

陳振傑。（夢想家提供）

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