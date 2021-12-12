鞍馬王子助陣！國際扶輪公益運動嘉年華支持特殊境遇運動員

「運動嘉年華」公益運動會，響應政府推動規律運動風氣。（大會提供）

〔體育中心／綜合報導〕以「扶輪為台灣扎根」為年度主題，國際扶輪3481地區攜手臺師大體育學系今（12日）在臺師大校本部舉行「運動嘉年華」公益運動會，建立運動習慣有助於健康生活型態、改善工作壓力、產生凝聚能量的效益，並充分體現扶輪向下扎根的精神，響應政府推動規律運動風氣，實現關懷社友的身心健康，並支持臺師大有潛力的特殊境遇運動員實踐夢想。

活動形式遵循防疫規定採分時分流舉行，包含70歲以上社友的松年健走，短距離、中距離、接力跑等徑賽，木球、拔河、籃球、羽球競賽，體脂肪檢測比賽，現場還設置創意野餐陽光大道讓參賽者補充能量及體力。所有項目皆由台師大體育系師生共同參與，制定比賽規則、擔任裁判並協助檢錄。

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活動現場也特別邀請到東京奧運銀牌、鞍馬王子李智凱為全體近千位選手宣誓。李智凱為台灣體操在奧運史上奪下第一面獎牌，經歷2016 年里約奧運落馬事件，到2021 年以高難度「湯瑪士迴旋」奪得銀牌，充滿勵志的故事讓大眾看見，一群在艱辛中仍不放棄的選手，在總監APPS籌辦下發揮扶輪人道服務理念，為台師大特殊境遇運動員提供助學金。

國際扶輪公益運動嘉年華，由鞍馬王子李智凱宣誓起跑。（大會提供）

運動會上，先由松年組社友健走60 公尺示範老當益壯的精神；接著是激烈的100 公尺個人賽、400 公尺接力賽及3000 公尺個人賽，總監APPS親自下場參加3000 公尺跑步展現體育精神。再者，3對3 籃球賽、羽球雙打賽木球及拔河比賽，也讓現場吶喊、加油聲不絕。

國際扶輪3481地區在臺師大校本部舉行「運動嘉年華」。（大會提供）

國際扶輪3481地區總監黃永輝。（大會提供）

臺北市副市長黃珊珊出席國際扶輪公益運動嘉年華。（大會提供）

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