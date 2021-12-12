企排》延長激戰到32分才分勝負 台電笑納上半季十連勝

台電以3：1擊敗臺產，上半季以全勝畫下完美句點。（排協提供）

〔體育中心／綜合報導〕企業17年甲級男女排球聯賽上半季最後一週例行賽在國立臺灣體育運動大學進行，今（12）日首場賽事由桃園臺產出戰屏東台電。兩隊曾於第二週有激戰五局的紀錄，桃園臺產今日在第三局力抗強敵，deuce延長到32分才分出勝負，屏東台電最終以3：1（25:21、21:25、32:30、25:17），在上半季以全勝寫下句號。

首局屏東台電蔡沛彰中路突破為比賽拉開序幕，桃園臺產在比賽中段，由甘茂宏聯手曾祥銘、林錦龍，成功連續攔網得分，經驗豐富的屏東台電劉鴻敏在隊友掩護下，迅速改變進攻路線，以25:21為屏東台電拿下一局。

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第二局桃園臺產曾祥銘從後排躍出重扣，屏東台電許紋誠回以強力發球，桃園臺產換上李權紘在二號位攻擊如虎添翼，舉球黃仁威也趁勢偷襲，桃園臺產率先進入20分大關，並在局點交給李尼希米連三顆攻擊得分終結該局。

臺產李尼希米。（排協提供）

桃園臺產延續士氣，在第三局依然保有領先，從快攻手轉任主攻手的曾祥銘手感火燙，多點開花，幫球隊順水推舟拿下第24分；屏東台電在黃宇晨的調度下，讓黃正良、劉鴻敏找到突破點，將比賽推至deuce階段，最終在黃正良的變線攻擊、許紋誠犀利的長攻，幫助屏東台電突破重圍，以32:30搶先聽牌。

第四局的屏東台電快打旋風，劉鴻敏、許紋誠、黃正良合力幫助球隊大幅度領先，如吞下定心丸屏東台電在防守端固若金湯，最終由蔡沛彰發球得分取得賽末點，交由顏振富的快攻以25:17拿下上半季最後一場勝利。

台電劉鴻敏。（排協提供）

今日攻下17分的屏東台電許紋誠賽後表示，桃園臺產這批球員鬥志相當強烈，這幾次對戰下來發現，若沒能一開始有效壓制對手，待對方氣勢高昂會越難纏。對於陣中舉球員改由黃宇晨先發，雖然賽事膠著時稍顯緊張，但許紋誠笑說：「我們都會鼓勵他『你舉出來的球學長都會幫你處理，隊友也會打掉不好的球，只要把好的球繼續維持就夠了』」

台電許紋誠貢獻17分。（排協提供）

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