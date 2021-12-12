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羽球世錦賽》僅用35分鐘以直落二收拾泰國好手 周天成過頭關

2021/12/12 18:36

周天成。（資料照，法新社）

〔記者粘藐云／綜合報導〕台灣一哥周天成今在2021年世界羽球錦標賽男單64強，僅用了35分鐘就以直落二收拾泰國好手塔馬辛，順利挺進次輪，接下來將和中國好手陸光祖過招。

世界排名第4的周天成過去曾6度參加世錦賽，最佳成績為8強，這次名列第4種子，首輪先碰上排名30的泰國好手塔馬辛（Sitthikom Thammasin），兩人曾交手過一次，由小天拿下勝利。

一開局塔馬辛一度取得3：1領先，但周天成馬上回穩，一連搶下5分超前，加上對手想拉快節奏，反倒出現較多失誤，讓小天以21：12先馳得點。手握一局的小天，第2局依然成功掌握節奏，靠著多變的手法調動塔馬辛，順利以21：10收下勝利。

周天成下一輪將遭遇世界排名27的中國好手陸光祖，小天過去碰上他取得3戰全勝紀錄。

今天還有另外兩組台將將登場，世界排名12的「羽球王子」王子維將對決排名42的中國好手趙俊鵬，兩人過去5度交手，王子維以2勝3敗略居下風，預計要等到晚間9點40以後才會出賽。

另外，世界排名31的男雙組合李哲輝／楊博軒首輪迎戰排名73的巴西選手法布里西奧（Fabricio Farias‬）／弗朗塞爾頓（Francielton Farias），雙方過去沒有交手紀錄，預計凌晨1點過後才會登場。

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