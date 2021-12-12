T1》雙洋將穩定發揮 台啤英熊喜迎三連勝

米丘快攻上籃得分。（記者林正堃攝）

〔記者廖聿偉／台北報導〕T1職籃聯盟台啤英熊外線熄火，全場25投僅3中，所幸雙洋將士東和米丘穩定發揮，分別進帳24和21分，周伯勳和蔣淯安皆貢獻18分，終場102：93擊敗雲豹，收下3連勝。

台啤英熊開節就打出9：0的攻勢，全場皆不曾落後；主控蔣淯安單節5投3中，進帳7分，李啓瑋替補上陣2投2中，攻下5分。台啤開賽取得16：5領先，但之後雲豹回穩，回敬一波10：4的攻勢，首節雲豹6分落後。

請繼續往下閱讀...

李啟瑋。（記者林正堃攝）

雙方此役外線皆不靈光，台啤上半場三分球13投僅2中，第二節更是5投盡墨；雲豹上半場三分球出手多達21次，但也只投進3球，上半場台啤擴大領先至11分。

雲豹在第三節尾聲甦醒，後衛鄭瑋投進2記三分點燃攻勢，一波9：0的猛攻，將比分縮小至5分差。

決勝節台啤英熊一度將比分擴大到雙位數，但雲豹靠著射手吳季穎的三分彈連發，回敬一波10：2的攻勢，再將分差縮小至3分，無奈決勝階段連續失誤，加上進攻當機，台啤靠著李啟瑋43.5秒的三分球，分數破百，同時也澆熄雲豹反撲氣焰，本周主場2戰全勝。

雲豹洋將米特羅維奇全場22投11中，轟下全場最高30分，吳季穎替補上陣，三分球8投3中，攻下全場次高的18分。

米特羅維奇。（記者林正堃攝）

鄭瑋。（記者林正堃攝）

吳季穎。（記者林正堃攝）

周伯勳。（記者林正堃攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法