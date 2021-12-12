晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
體育 籃球 學生籃球

JHBL》國中籃球聯賽冠軍前哨戰！大成盃國中籃賽18日登場

2021/12/12 20:29

桃園大成國中男籃隊中鋒張育綸（右）。（大成國中提供）

〔體育中心／綜合報導〕110年Vega大成盃國男甲級八強校際籃球邀請賽，將於12月18日上午8時30分在桃園大成國中揭幕，共有八支國中勁旅較技，被視為國中籃球聯賽JHBL的冠軍前哨戰。

其中台中崇倫、台北信義、南投埔里及地主桃園大成國中，已晉級110學年度國中籃球聯賽男子12強，大成盃因此被視為列強搶進國中籃球聯賽八強的前哨戰。主辦賽事的大成國中籃球隊總教練宋然診表示，本學年度國中籃球聯賽12搶8賽事將於1月12日起進行，大成盃剛好供各參賽勁旅互探虛實。

「苗栗大倫國中男籃隊贏得前年第一屆大成盃冠軍後不久，便登上國中籃球聯賽王座。」宋然診說，當時大倫陣中主力林現惟今年升上北市松山高中高一，並在高中籃球聯賽處女秀繳出21分、10籃板佳績，被視為高中籃賽超級新人。「名將的崛起之路到底有什麼訣竅或秘密，到大成盃一睹未來名將的少年丰采，就可以了解箇中奧妙。」

今年地主隊由身高192公分的國中籃球聯賽第一中鋒張育綸領銜，被視為奪冠的大熱門。「他就像我打球那時代的黃春雄，基本動作純熟、技術全面，而且持續長高中，前程似錦。」

經大成國中校長蘇佐璽居中協調爭取，Vega元吉企業股份有限公司連續三年贊助大成盃國中籃賽，成為國中籃壇幕後推手。林世堂總經理強調，做為籃球產業鏈的一環，支持國內基層籃球，責無旁貸。

參賽隊伍尚包括苗栗大倫、北市新民、北市信義、高市七賢國中男籃隊，均為國中男籃傳統勁旅。比賽採分組單循環賽制，分組前兩名晉級四強準決賽，19日頒獎閉幕。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
推薦新聞
網友回應
載入中
已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。