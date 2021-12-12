舉重世錦賽》挺舉摘金！陳玟卉進帳1金、1銀、1銅

陳玟卉在世錦賽進帳1金、1銀、1銅。（教練黃達德提供）



〔記者粘藐云／綜合報導〕台灣東京奧運銅牌舉重女將陳玟卉，今在2021年世界錦標賽女子64公斤級登場，她在抓舉以97公斤鍍銅，挺舉135公斤摘金，總和232公斤拿下銀牌，締造自己生涯在世錦賽最佳成績，為今年賽季畫下完美句點。

24歲的陳玟卉過去曾是田徑三鐵選手，國中時考量升學、身材條件才改練舉重。今年陳玟卉在國際賽大放異彩，先在亞洲錦標賽以抓舉100公斤、挺舉128公斤、總和228公斤包辦3面金牌，並取得奧運資格；今年首度登上五環殿堂，她展現初生之犢不畏虎的氣勢，以抓舉103公斤、挺舉127公斤、總和230公斤摘下東奧銅牌。

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陳玟卉在世錦賽進帳1金、1銀、1銅。（教練黃達德提供）



這次挾著在亞錦賽、奧運奪牌氣勢，陳玟卉要力拚生涯首面世錦賽獎牌。陳玟卉今在抓舉第1把97公斤穩穩成功，第2把101公斤失手，第3次試舉101公斤則因右手肘彎曲被判失敗，最後以97公斤拿下抓舉銅牌。她在總和部分，暫時以9公斤落後第1的埃及女將薩伊德、以2公斤緊追在南韓韓智恩之後。

在較為擅長的挺舉，陳玟卉開把126公斤，技壓群雌，第1次試舉順利過關，第2把她挑戰131公斤成功，第3把也順利舉起135公斤，搶下挺舉金牌。不過，陳玟卉在抓舉部分落後較多，最後總和232公斤屈居第2，以1公斤之差不敵薩伊德。

陳玟卉在世錦賽進帳1金、1銀、1銅。（教練黃達德提供）



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