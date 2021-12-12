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舉重》坦言世錦賽成績不是很理想... 郭婞淳發文吐心聲

2021/12/12 21:53

郭婞淳挑戰世錦賽3連霸。（資料照，記者林正堃攝）

〔體育中心／綜合報導〕「舉重女神」郭婞淳昨在2021年世界錦標賽女子59公斤級，抓舉100公斤拿銀牌、挺舉以130公斤摘金，最終總和230公斤也技壓群雌，抱回2金、1銀，世錦賽結束後，2021賽事告一段落，今年共入手8金、1銀的她稍早也在臉書抒發心情，她坦言自己狀態沒有到位，所以這次世錦賽表現不夠理想，但仍感謝團隊接受她的任性陪著她一起參賽。

郭婞淳首先先感謝她辛苦的團隊，包括林教練、體能訓練師玉兒、物理治療師周哥冒著風險陪著我四處征戰，也非常感謝幸福診所林聖章醫師一直給予她很大的協助，除了訓練治療外，更多的是身體恢復，還有更多是心理上的陪伴。

「2021世錦賽以總和230公斤拿下金牌，我知道這不是很理想的成績，但也知道以自己現在的狀態，真的是歸功於團隊的分工合作讓我可以有這樣的表現，任性的我還是選擇參賽，因為我真的很想知道自己的能耐～在這樣的情況下，會是什麼樣子。」

「每一個階段都是不一樣的自己，沒有人可以永遠高峰，」郭婞淳寫道，「擁有什麼樣的身體，就用什麼樣的身體跳舞。」

接著她也反思，「一直不斷的看自己以前跟現在訓練的影片，還有跟體能訓練師不斷討論舉重訓練課表以外的訓練，如何更有效的回饋到舉重裡，和物理治療師一起討論去瞭解治療方式跟時間點，從中去找到關聯，好讓自己在接下來的備戰能夠更精細。」

最後郭婞淳也說道：「再次感謝大家的協助支持關注和加油聲，要謝謝的太多⋯希望您們感受到我的努力以及真心的謝意，也希望接下來的訓練比賽能夠帶給大家更多的正面力量！更希望大家可以看到無論任何項目、任何一位運動員在訓練場、比賽場上那樣堅持信念的感動，2020東京奧運金牌，我做到了，謝謝運動生涯中出現在我生命的所有人。」

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