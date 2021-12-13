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羽球世錦賽》首局只給對手拿4分！李哲輝／楊博軒晉級 白馭珀晚間登場

2021/12/13 07:05

李哲輝、楊博軒。（資料照，記者方賓照攝）

〔記者粘藐云／綜合報導〕台灣男雙組合李哲輝／楊博軒，今凌晨在2021世界羽球錦標賽男雙64強戰登場，僅用了23分鐘就以直落二輕取巴西組合法布里西奧／弗朗塞爾頓，順利挺進次輪。

世界排名31的男雙組合李哲輝／楊博軒，首輪碰上排名73的巴西選手法布里西奧（Fabricio Farias‬）／弗朗塞爾頓（Francielton Farias），過去雙方未有交手紀錄。

不過，兩方人馬實力有段差距，李哲輝／楊博軒以10：0開局，一路壓著巴西組合打，最終以21：4先馳得點。第2局兩人也不給對手太多機會，取得4：3領先後，一口氣掃進5分拉開差距，以21：12再下一城。

李哲輝／楊博軒晉級後，將碰上世界排名第9的印度組合蘭基雷迪（Satwiksairaj Rankireddy）／謝提（Chirag Shetty），雙方僅有一次交手紀錄，由印度組合獲勝。

此外，今有兩組台將登場，世界排名38的女單好手白馭珀將迎戰排名77的緬甸女將圖薩，預計在晚間8點上陣；世界排名24的混雙組合李哲輝／許雅晴估計先在晚間7點亮相，對決排名51的蘇格蘭組合霍爾／麥克芙森，都是過去未曾碰過的對手。

白馭珀。（資料照，記者羅沛德攝）

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