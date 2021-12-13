F1》漢米爾頓遭神扯劇本逆轉失冠 賓士車隊氣炸再提上訴

紅牛車隊維斯塔潘逆轉摘冠。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕F1本季封關戰阿布達比大獎賽昨晚出現神扯劇本，一路領先的漢米爾頓（Lewis Hamilton）在最後關頭遭維斯塔潘（Max Verstappen）逆轉，與生涯第8次年度車手冠軍失之交臂，賽後漢米爾頓效力的賓士車隊已經正式向FIA（國際汽車聯盟）提出抗議，但被FIA駁回、賓士車隊再提上訴。

漢米爾頓。（法新社）

昨晚漢米爾頓發車後一路領先，但威廉斯車隊的拉特菲（Nicholas Latifi）最後剩下幾圈時發生撞車事故，在58圈比賽的第54圈時，賽會出動安全車領跑，這時跑在第二名的維斯塔潘換上新軟胎，領先的漢米爾頓則是STAY OUT，車隊叫他不要進站。

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但在這之後安全車的程序卻被質疑不合規定，還因此決定了冠軍去向。

規則指出安全車出現時，車道上車輛排序不允許超車，當時漢米爾頓與維斯塔潘中間卡了5台被套圈的車，倒數第2圈時，賽會突然改變不得超車規定，讓中間無關勝負的慢車先行開走，到了最後一圈，剩漢米爾頓和維斯塔潘在沒有差距的情況下正面對決，拖著舊胎的漢米爾頓自然不是換上新胎的維斯塔潘對手，後者順利奪下年度車手冠軍，也終結賓士車手7連霸的局面。

賽後賓士車隊抗議，維斯塔潘涉嫌在安全車程序時有超車漢米爾頓，違反F1規則第48.8條，另外安全車程序更改，違反規則第48.12條，賓士車隊要求修改成績，不過都被FIA駁回，並確認維斯塔潘是2021賽季車手世界冠軍。

然而，賓士車隊再度提起上訴，不認同關於48.12條安全車程序的說明。

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