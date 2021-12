NBA》再受腳踝不適影響 東契奇將至少缺陣2場比賽

獨行俠球星東契奇再度受左腳踝不適影響缺陣。(資料照,美聯社)

〔體育中心/綜合報導〕獨行俠當家球星東契奇(Luka Doncic)上月曾受腳踝傷勢所苦缺陣,而他在日前與溜馬的比賽中再次扭到腳踝,今日球隊也宣布這位好手再度因腳踝不適將缺陣幾場比賽。

根據知名記者史坦(Marc Stein)的消息,東契奇由於左腳踝持續痠痛,除了今日作客雷霆的比賽確定將缺陣外,也將預計會缺席接下來的比賽。而根據《ESPN》的報導,主帥奇德(Jason Kidd)則證實並指出東契奇正接受治療,且會尋問東契奇對於周三(當地時間)出賽的感覺。

東契奇曾在美國時間11月15日的比賽中扭傷腳踝,後來因持續的痠痛缺陣3場,12月4日也再受腳踝痠痛影響缺陣,而他在日前與溜馬的比賽再度扭到腳踝,東契奇賽後更甚至直言表示「不應該打硬撐繼續打第四節」,坦言當時的感覺並不好。

目前獨行俠戰績12勝13敗,東契奇不在的4場比賽裡,獨行俠都吞敗,獨行俠今日對上雷霆,當地時間周一主場迎戰黃蜂,周三則迎戰湖人。

