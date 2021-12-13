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NBA》再受腳踝不適影響 東契奇將至少缺陣2場比賽

2021/12/13 08:38

獨行俠球星東契奇再度受左腳踝不適影響缺陣。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕獨行俠當家球星東契奇（Luka Doncic）上月曾受腳踝傷勢所苦缺陣，而他在日前與溜馬的比賽中再次扭到腳踝，今日球隊也宣布這位好手再度因腳踝不適將缺陣幾場比賽。

根據知名記者史坦（Marc Stein）的消息，東契奇由於左腳踝持續痠痛，除了今日作客雷霆的比賽確定將缺陣外，也將預計會缺席接下來的比賽。而根據《ESPN》的報導，主帥奇德（Jason Kidd）則證實並指出東契奇正接受治療，且會尋問東契奇對於周三（當地時間）出賽的感覺。

東契奇曾在美國時間11月15日的比賽中扭傷腳踝，後來因持續的痠痛缺陣3場，12月4日也再受腳踝痠痛影響缺陣，而他在日前與溜馬的比賽再度扭到腳踝，東契奇賽後更甚至直言表示「不應該打硬撐繼續打第四節」，坦言當時的感覺並不好。

目前獨行俠戰績12勝13敗，東契奇不在的4場比賽裡，獨行俠都吞敗，獨行俠今日對上雷霆，當地時間一主場迎戰黃蜂，三則迎戰湖人。

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