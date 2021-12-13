韓職》姜正浩NO、普伊格YES！醜聞纏身的兩人為何境遇大不同？

姜正浩、普伊格。（資料照）

〔體育中心／綜合報導〕古巴重砲普伊格（Yasiel Puig）日前重磅加盟韓職培證英雄隊，不過他場外形象不佳仍獲高薪，就有輿論拿他與同樣醜聞纏身的姜正浩相比，質疑兩人境遇為何如此不同，韓媒也為此撰文分析兩者差別。

普伊格除在場上性格火爆，場外風波也不斷，2013年兩度因危險駕駛遭捕、2015年捲入酒吧鬥毆事件，去年被指控2018年在湖人主場廁所性侵一名女性，不過他日前稱官司都已處理完畢。

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另一方面，日前才被韓媒報導很難回到棒壇、將在德州開啟人生第二春的姜正浩，2016年一樣曾捲入性侵案、同年底在南韓酒駕車禍肇逃，在調查過程中被發現2009年、2011年也曾有酒駕案件、但當時並未告知球隊。

姜正浩去年有意重返韓職老東家英雄隊，根據現行規定，酒駕至少三次的選手，要被禁賽三年才能解禁，不過這個規定是在2018年成立，聯盟最後決定援引舊規，僅將他禁賽1年，但他受到龐大的輿論壓力，難以回到韓職。

一人遭球界輿論驅逐、另一人卻領著外援最高薪風光加盟，韓媒《Money Today》今撰文解析「為什麼姜正浩No、普伊格YES」，提到兩人犯了類似的錯誤，唯一不同的是，姜正浩出身韓職、而且曾受到聯盟處分，因此難免有人認為是不公平的待遇。

文中對此先引述英雄隊相關人士說法，「（簽下普伊格）不是可以與姜正浩相比的事情，從保護球員的角度理由不能說。普伊格在那段辛苦的時期後已經成熟、對棒球的熱情很高，因此決定引進他。如果存在法律方面的問題，可能就不會簽下他。」

隨後該報導也引述聯盟人士說法，「我知道國民對酒後駕駛非常嚴格。普伊格出身美國職棒大聯盟，他的錯誤也是在那裡犯下的， KBO章程中沒有可以阻止他加入的根據。」

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